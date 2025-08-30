Saúde

Na Zona Norte
Notícia

Ministério da Saúde contrata projeto para construção de novo hospital em Porto Alegre

Ministro Alexandre Padilha assinou parceria com o BNDES para a modelagem de unidade que será construída via PPP, com investimento estimado de R$ 1 bilhão

Carlos Rollsing

