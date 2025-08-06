Justiça Federal determina leilão do prédio principal da Santa Casa de Rio Grande

O primeiro leilão está marcado para 4 de setembro. Santa Casa de Rio Grande / divulgação

A Justiça Federal determinou nesta terça-feira (6) o leilão do prédio principal do Hospital Santa Casa de Rio Grande, no sul do Estado. A decisão ocorreu pela 1ª Vara Federal de Pelotas e faz parte de um processo que tramita desde 2021 e gira em torno da dívida da instituição com a União.

O imóvel a ser leiloado é o prédio principal do complexo hospitalar, onde operam o pronto socorro, internações, serviços de laboratório, hemodiálise e UTI. O prédio tem valor estimado em R$ 70 milhões.

A ação atual busca abater R$ 40 milhões da dívida tributária que a Santa Casa acumula com a Fazenda Nacional, proveniente de "Imposto de Renda sobre Rendimento de Trabalho sem Vínculo Empregatício e multa de 20%", segundo a Justiça Federal do RS.

Leilões de outros imóveis e veículos da instituição também acontecem em paralelo até o dia 29 de agosto. Estes, porém, fazem parte de outro processo, previsto no plano de recuperação judicial que a Santa Casa tem desde 2022 para quitar R$ 215 milhões de dívida.

Segundo a Santa Casa de Rio Grande, o endividamento total da instituição é de mais de R$ 400 milhões, considerando tanto o valor incluso na recuperação judicial quanto a dívida tributária.

Para o prédio principal do hospital, o primeiro leilão está marcado para 4 de setembro. Se não houver comprador, uma segunda data está prevista para 20 dias depois.

A Santa Casa afirma que tenta reverter a decisão judicial (leia a nota na íntegra abaixo). A instituição está em processo de adesão ao programa Agora Tem Especialistas, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que prevê condições especiais para o pagamento das dívidas. Caso a adesão seja efetivada, o leilão será suspenso.

Leia a nota da Santa Casa de Rio Grande na íntegra:

"Diante das recentes notícias sobre a determinação de leilão da estrutura do Hospital Geral da Santa Casa do Rio Grande, em decorrência de dívidas tributárias, a Instituição esclarece que está em processo de reestruturação do seu passivo.

As dívidas trabalhistas, cíveis e financeiras foram tratadas com prioridade e já foram reestruturadas por meio da aprovação do Plano de Recuperação Judicial. No entanto, ainda tramitam processos relacionados ao passivo tributário nas instâncias competentes, os quais resultaram na possibilidade do referido leilão.

A Instituição está em tratativas para adesão ao Programa 'Agora Tem Especialistas', instituído pela Portaria Conjunta n.º 11/2025 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal, em parceria com o Ministério da Saúde. O programa viabiliza a reorganização do passivo federal e permite o pagamento das dívidas com base no incremento de receitas geradas pela própria iniciativa. A adesão a essa medida poderá resultar na suspensão da execução fiscal que deu origem à determinação do leilão.

Reafirmando seu compromisso com a transparência e a responsabilidade, a Santa Casa tranquiliza a comunidade ao informar que está adotando, com a máxima urgência, todas as medidas cabíveis para a suspensão da determinação."