Saúde

De UTI
Notícia

Inaugurados há um mês, novos leitos pediátricos do Hospital Universitário de Canoas seguem fechados por falta de médicos

Eles ficaram abertas por apenas dois dias. Diante da dificuldade com as escalas, prefeitura estuda fechar definitivamente a Clínica da Criança

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS