Inaugurados há um mês, novos leitos pediátricos do Hospital Universitário de Canoas seguem fechados por falta de médicos

Leitos ficaram abertos por dois dias após inauguração, em julho. Lisielle Zanchettin / Agencia RBS

Os 10 novos leitos pediátricos de unidade de terapia intensiva (UTI) abertos em 21 de julho no Hospital Universitário de Canoas seguem sem receber pacientes. O motivo é a falta de médicos intensivistas pediátricos nas escalas.

Os leitos abertos dentro da Clínica da Criança ficaram apenas dois dias em funcionamento. A Associação Saúde em Movimento, que administra o hospital, não conseguiu finalizar a escala de profissionais.

O fechamento ocorreu no dia 23 de julho. Na ocasião, a falta de médicos foi verificada pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). Devido à falta de profissionais na escala, uma médica chegou a trabalhar durante 36 horas.

Além das vagas de UTI, também foram anunciados oito leitos de suporte respiratório. Todos fazem parte da Operação Inverno Gaúcho, do governo do Rio Grande do Sul, e seriam mantidos com verba estadual por 90 dias.

Saúde estuda fechar clínica

Diante da dificuldade com as escalas, a Secretaria de Saúde de Canoas estuda fechar definitivamente a clínica.

Se essa for a decisão, o município terá que comunicar a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e devolver a verba que está em conta, mas ainda não foi utilizada.