Hospital de Santa Rosa recebe novos equipamentos após repasses do Judiciário

Governador Eduardo Leite também esteve presente no evento. Eduardo Nichele / DICOM-TJRS

O Hospital Vida e Saúde, do munício de Santa Rosa, no noroeste do RS, apresentou os novos equipamentos de alta complexidade em cardiologia, hemodinâmica e cirurgia cardíaca nesta sexta-feira (8). O maquinário médico é fruto de um investimento de R$ 5 milhões do poder público.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, participou do evento que colocou em prática os recursos alcançados através do acordo entre o Poder Judiciário gaúcho e o Executivo. A parceria resultou no repasse de R$ 154 milhões para diversas instituições de saúde.

O governador Eduardo Leite também esteve presente e destacou que os equipamentos vão aliviar a pressão sobre o sistema de saúde da região:

— Esses equipamentos vão viabilizar um novo serviço de hemodinâmica para aquelas pessoas que precisam de procedimentos cardiológicos e que hoje têm que se deslocar até Ijuí, onde há uma fila de espera grande. Com esse novo serviço, elas vão ter o atendimento em Santa Rosa como uma referência, o que vai ser fundamental para a saúde na região — disse.

Leite ainda afirmou que enquanto a habilitação federal estiver em andamento, "o Estado vai arcar com o custeio do serviço".

A secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann, disse que os investimentos são importantes para diminuir filas de espera.

— Na região macro missioneira temos um serviço potente em Ijuí que atende mais de um milhão de pessoas, sendo necessária a abertura deste novo serviço em Santa Rosa, a partir destes equipamentos, para salvar mais vidas e diminuir o tempo de espera na cardiologia como já estamos fazendo em várias outras áreas — enfatizou.

O presidente do Hospital Vida e Saúde, Sidnei Strejevitch, destacou que o ato de hoje foi a demonstração de que os recursos doados pelo Judiciário são utilizados de forma rápida e correta em benefício da população.

