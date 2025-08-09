Saúde

Vale do Sinos
Notícia

Hospital de Novo Hamburgo fecha UTI e transfere pacientes após detectar superbactéria considerada uma das mais perigosas do mundo

Administradora do local ressalta que a bactéria não é transmitida pelo ar e, portanto, não expõe os demais pacientes em outros ambientes

Gustavo Foster

