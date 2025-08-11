Hospital de Novo Hamburgo faz desinfecção após detectar superbactéria

Hospital Municipal de Novo Hamburgo passou por desinfecção após fechar temporariamente a UTI. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, realizou uma desinfecção após detectar a presença de uma bactéria da espécie Acinetobacter baumannii, considerada uma das mais perigosas do mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A informação foi confirmada no domingo (10) pela Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH).

A casa de saúde precisou fechar temporariamente a unidade de tratamento intensivo (UTI) e transferir pacientes internados para outro setor após a detecção da bactéria. O fechamento preventivo ocorreu em 4 de agosto.

Com a desinfecção da unidade, uma avaliação deve ser feita nos próximos dias para a verificação de possibilidade de liberação do espaço. No entanto, conforme a FSNH, ainda não há um prazo para a conclusão desta etapa.

Relembre o caso

Segundo a FSNH, responsável pela gestão do hospital, a bactéria foi identificada durante o monitoramento diário realizado pela equipe. Em 11 e 15 de julho, a UTI recebeu dois pacientes já portadores do microrganismo, ambos com medidas de precaução instaladas. No dia 16 de julho, ocorreu o primeiro caso de transmissão cruzada dentro da unidade e seis dias depois, em 22 de julho, foi registrado o segundo caso.

A partir daí, houve intensificação das medidas de bloqueio epidemiológico e redução do fluxo de pessoas no setor. Em 4 de agosto, o hospital decidiu fechar a UTI temporariamente.

Ao todo, sete pacientes foram transferidos para a Sala Amarela (Unidade Neurovascular), que foi esvaziada para recebê-los. Todos permanecem em isolamento com precaução de contato.

Nesse período, as cirurgias cardíacas eletivas foram suspensas para evitar riscos adicionais e o atendimento de casos que exigem cuidados intensivos passou a ser realizado na Sala Laranja da Emergência.

Pacientes infectados estão recebendo tratamento com antibióticos selecionados de acordo com o exame de sensibilidade da bactéria, podendo incluir medicamentos de uso restrito e acompanhamento especializado da equipe de Infectologia. O hospital também realizou exames de rastreio para verificar colonização da pele dos pacientes expostos à superbactéria.

Para conter o surto, a UTI foi totalmente evacuada para uma limpeza terminal — do teto ao piso, incluindo paredes — e a higienização completa de todos os equipamentos.

A superbactéria

A Acinetobacter baumannii, bactéria detectada no hospital gaúcho, foi listada pela OMS em 2024 como uma das mais perigosas do mundo.

A organização classifica as bactérias como perigosas com base em vários critérios:

Taxas de mortalidade

Incidência (número de infecções)

Impacto na saúde

Desenvolvimento de resistência

Transmissibilidade

Evitabilidade

Opções de tratamento

Desenvolvimento de novos medicamentos

Acinetobacter baumannii

A Acinetobacter baumannii é descrita como um "patógeno bacteriano oportunista emergente" associado a infecções hospitalares. O risco de infecção aumenta conforme o tempo que os pacientes permanecem hospitalizados. Pessoas com sistemas imunológicos vulneráveis estão particularmente em risco. A Acinetobacter baumannii também é resistente aos carbapenêmicos.

Carbapenêmicos são os chamados antibióticos de reserva, que são utilizados somente em último caso, quando não há outra alternativa. O uso indiscriminado destes antibióticos promove o desenvolvimento de resistência.

"Esse microrganismo pode sobreviver por longos períodos em superfícies e equipamentos, resistindo a muitos antimicrobianos. A permanência de pacientes durante o processo aumenta o risco de novas infecções graves e potencialmente fatais, especialmente em pessoas criticamente enfermas. A medida visa proteger pacientes e profissionais, restabelecendo a segurança do ambiente assistencial", afirma o hospital, em nota enviada à reportagem.

