Hospital de Novo Hamburgo faz desinfecção após detectar superbactéria

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, realizou uma desinfecção após detectar a presença de uma bactéria da espécie Acinetobacter baumannii, considerada uma das mais perigosas do mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A informação foi confirmada no domingo (10) pela Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH).
A casa de saúde precisou fechar temporariamente a unidade de tratamento intensivo (UTI) e transferir pacientes internados para outro setor após a detecção da bactéria. O fechamento preventivo ocorreu em 4 de agosto.
Com a desinfecção da unidade, uma avaliação deve ser feita nos próximos dias para a verificação de possibilidade de liberação do espaço. No entanto, conforme a FSNH, ainda não há um prazo para a conclusão desta etapa.
Relembre o caso
Segundo a FSNH, responsável pela gestão do hospital, a bactéria foi identificada durante o monitoramento diário realizado pela equipe. Em 11 e 15 de julho, a UTI recebeu dois pacientes já portadores do microrganismo, ambos com medidas de precaução instaladas. No dia 16 de julho, ocorreu o primeiro caso de transmissão cruzada dentro da unidade e seis dias depois, em 22 de julho, foi registrado o segundo caso.
A partir daí, houve intensificação das medidas de bloqueio epidemiológico e redução do fluxo de pessoas no setor. Em 4 de agosto, o hospital decidiu fechar a UTI temporariamente.
Ao todo, sete pacientes foram transferidos para a Sala Amarela (Unidade Neurovascular), que foi esvaziada para recebê-los. Todos permanecem em isolamento com precaução de contato.
Nesse período, as cirurgias cardíacas eletivas foram suspensas para evitar riscos adicionais e o atendimento de casos que exigem cuidados intensivos passou a ser realizado na Sala Laranja da Emergência.
Pacientes infectados estão recebendo tratamento com antibióticos selecionados de acordo com o exame de sensibilidade da bactéria, podendo incluir medicamentos de uso restrito e acompanhamento especializado da equipe de Infectologia. O hospital também realizou exames de rastreio para verificar colonização da pele dos pacientes expostos à superbactéria.
Para conter o surto, a UTI foi totalmente evacuada para uma limpeza terminal — do teto ao piso, incluindo paredes — e a higienização completa de todos os equipamentos.
A superbactéria
A Acinetobacter baumannii, bactéria detectada no hospital gaúcho, foi listada pela OMS em 2024 como uma das mais perigosas do mundo.
A organização classifica as bactérias como perigosas com base em vários critérios:
- Taxas de mortalidade
- Incidência (número de infecções)
- Impacto na saúde
- Desenvolvimento de resistência
- Transmissibilidade
- Evitabilidade
- Opções de tratamento
- Desenvolvimento de novos medicamentos
Acinetobacter baumannii
A Acinetobacter baumannii é descrita como um "patógeno bacteriano oportunista emergente" associado a infecções hospitalares. O risco de infecção aumenta conforme o tempo que os pacientes permanecem hospitalizados. Pessoas com sistemas imunológicos vulneráveis estão particularmente em risco. A Acinetobacter baumannii também é resistente aos carbapenêmicos.
Carbapenêmicos são os chamados antibióticos de reserva, que são utilizados somente em último caso, quando não há outra alternativa. O uso indiscriminado destes antibióticos promove o desenvolvimento de resistência.
"Esse microrganismo pode sobreviver por longos períodos em superfícies e equipamentos, resistindo a muitos antimicrobianos. A permanência de pacientes durante o processo aumenta o risco de novas infecções graves e potencialmente fatais, especialmente em pessoas criticamente enfermas. A medida visa proteger pacientes e profissionais, restabelecendo a segurança do ambiente assistencial", afirma o hospital, em nota enviada à reportagem.
O que diz a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH)
A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) esclarece que tomou as devidas providências tão logo identificou a bactéria Acinetobacter na área da UTI Adulto do Hospital Municipal, informando oficialmente os órgãos competentes de fiscalização sanitária, tanto do município quanto do Estado, garantindo a transparência e a adoção das medidas regulatórias necessárias. A partir do monitoramento conjunto realizado pela Direção Técnica, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e demais setores envolvidos, foram adotadas ações de contenção imediata. Os pacientes foram realocados em outras unidades que comportam suas necessidades de tratamento intensivo e estão recebendo todos os tratamentos disponíveis e assistências. Cabe ressaltar que a bactéria não é transmitida pelo ar e, portanto, não expõe os demais pacientes em outros ambientes.