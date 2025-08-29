Saúde

Entrevista na Gaúcha
Notícia

"Grande desafio da vacinação é derrotar os negacionistas", afirma ministro da Saúde

Alexandre Padilha considera a imunização da população contra a gripe como uma importante medida para combater a superlotação de hospitais

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS