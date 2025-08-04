Governo do Estado anuncia mais R$ 213,7 milhões para a saúde no RS

Leite (C) e Arita apresentaram os detalhes para gestores municipais nesta segunda-feira. Paulo Rocha / Agência RBS

Nesta segunda-feira (4), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, anunciaram um aporte para esse ano de mais R$ 213,7 milhões. A maior parte deste total, R$ 168,7 milhões, será destinado para a rede hospitalar, em novas obras e compra de equipamentos. O restante dos valores se refere a reservas orçamentárias de R$ 5 milhões para hospitais com menos de 50 leitos, R$ 25 milhões para os hospitais próprios do Estado e ainda R$ 15 milhões para as unidades básicas de saúde da Rede Bem Cuidar RS.

A liberação dos recursos beneficia 62 hospitais em cerca de 58 municípios. Entre alguns dos beneficiados com o programa Avançar Mais na Saúde, listados durante a cerimônia que começou pouco depois das 11h30min, estão até mesmo instituições de pequenos municípios, como o Hospital de Agudo, que vai receber R$ 1,7 milhão. Mas instituições de cidades de médio porte, como Alegrete (R$ 5,5 milhões) e Santiago – que recebe pela primeira vez com R$ 6,2 milhões do programa – estão contemplados nesta rodada.

Somando-se os investimentos feitos desde 2021, o Avançar Mais na Saúde já totaliza R$ 1,16 bilhão investidos.

Rede metropolitana

Com o objetivo de desafogar a demanda por atendimento hospitalar em Porto Alegre, Leite anunciou a liberação de recursos para hospitais de Esteio, Campo Bom e Gravataí.

— Os investimentos que a gente tem feito na área da saúde estão aqui comprovados, não são de agora, não é por pressão de ninguém, é uma prioridade do nosso governo desde que a gente passou a ter capacidade de investimentos no final do primeiro mandato — disse Leite.

Segundo o governo, todos os projetos a serem contemplados foram analisados e aprovados. A previsão é iniciar a liberação de pelo menos parte dos recursos ainda este mês.

— No que diz respeito a obras, demora um pouco mais porque é um convênio. Mas equipamentos é algo rápido. Tenho certeza que até final de agosto já estaremos repassando recursos para a rede hospitalar — afirma a secretária Arita Bergmann.

A instituição beneficiada com o maior volume de recursos é o Instituto de Cardiologia, de Porto Alegre. Irá receber R$ 20 milhões. Segundo o hospital, o valor será usado para a conclusão e estruturação de um novo anexo da instituição, que está em fase final de obras e contará com mais de quatro mil metros quadrados. A previsão de conclusão é setembro. Os valores também serão destinados à aquisição de equipamentos, mobiliário hospitalar e compra de uma nova máquina de hemodinâmica, usada em diagnósticos e procedimentos vasculares. Os equipamentos devem estar disponíveis entre 90 e 120 dias a partir do anúncio do governo do Estado.

Hospitais contemplados com recursos

Centro-Oeste

Santiago: Hospital de Caridade (R$ 6,4 milhões)

Rosário do Sul: Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (R$ 6,2 milhões)

Alegrete: Santa Casa de Misericórdia (R$ 5,5 milhões)

São Francisco de Assis: Hospital Santo Antônio (R$ 2,2 milhões)

Agudo: Hospital de Agudo (R$ 1,7 milhão)

Nova Palma: Hospital Nossa Senhora da Piedade (R$ 1,3 milhão)

Santa Maria: Hospital Casa de Saúde (R$ 849,9 mil)

Metropolitana

Porto Alegre: Instituto de Cardiologia (R$ 20 milhões)

Gravataí: Hospital Dom João Becker (R$ 6,5 milhões)

Esteio: Hospital São Camilo (R$ 6,2 milhões)

Porto Alegre: Santa Casa de Misericórdia (R$ 5,5 milhões)

Campo Bom: Hospital Dr. Lauro Reus (R$ 4,1 milhões)

Portão: Hospital de Portão (R$ 1,5 milhão)

Porto Alegre: Hospital Vila Nova (R$ 1,39 milhão)

Sapiranga: Hospital de Sapiranga (R$ 1,2 milhão)

Cambará do Sul: Fundação Hospitalar São José (R$ 1,05 milhão)

Montenegro: Hospital de Montenegro (R$ 812,7 mil)

Parobé: Hospital São Francisco de Assis (R$ 656,8 mil)

Capão da Canoa: Hospital Santa Luzia (R$ 638,6 mil)

Missões

Cruz Alta: Hospital São Vicente de Paulo (R$ 6,8 milhões)

Giruá: Hospital São José - Vida e Saúde (R$ 3,3 milhões)

Santo Ângelo: Hospital Regional das Missões (R$ 2,2 milhões)

Santa Rosa: Hospital Vida e Saúde (R$ 1,49 milhão)

Santo Augusto: Hospital Bom Pastor (R$ 1,3 milhão)

São Luiz Gonzaga: Hospital São Luiz Gonzaga (R$ 1,1 milhão)

Panambi: Hospital Panambi (R$ 1 milhão)

Ijuí: Hospital Bom Pastor (R$ 866,3 mil)

Norte

Casca: Hospital Beneficente Santa Lúcia (R$ 6,9 milhões)

Tenente Portela: Hospital Beneficente Santo Antônio (R$ 6,01 milhões)

Tapejara: Hospital Santo Antônio (R$ 4,8 milhões)

Soledade: Hospital de Caridade Frei Clemente (R$ 2,3 milhões)

Marau: Hospital Cristo Redentor (R$ 2,1 milhões)

Redentora: Hospital Santa Rita de Cássia (R$ 1,7 milhão)

Ametista do Sul: Hospital São Gabriel (R$ 1,5 milhão)

Carazinho: Hospital de Caridade (R$ 1,4 milhão)

Três Passos: Hospital de Caridade de Três Passos (R$ 1,3 milhão)

Sananduva: Hospital Beneficente São João (R$ 891,4 mil)

Erechim: Hospital Santa Terezinha (R$ 800,5 mil)

São José do Ouro: Hospital São José (R$ 531,5 mil)

Getúlio Vargas: Hospital São Roque (R$ 248,8 mil)

Ibiraiaras: Hospital Municipal São José (R$ 565,1 mil)

Serra

Guaporé: Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro (R$ 5,2 milhões)

Canela: Hospital de Caridade de Canela (R$ 3 milhões)

Nova Prata: Hospital São João Batista I (R$ 2,4 milhões)

Gramado: Hospital Arcanjo São Miguel (R$ 2,1 milhões)

Flores da Cunha: Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima (R$ 723 mil)

Caxias do Sul: Hospital Virvi Ramos (R$ 649,8 mil)

Vacaria: Hospital Nossa Senhora da Oliveira (R$ 618,6 mil)

Antônio Prado: Hospital São José (R$ 432,1 mil)

Sul

Pelotas: Hospital Regional de Pronto Socorro (R$ 14,07 milhões)

Pelotas: Hospital Beneficência Portuguesa (R$ 4,08 milhões)

Pelotas: Santa Casa de Misericórdia (R$ 3,6 milhões)

Jaguarão: Santa Casa de Caridade (R$ 1,1 milhão)

Bagé: Santa Casa de Caridade de Bagé (R$ 717,9 mil)

Aceguá: Hospital da Colônia Nova (R$ 798,9 mil)

Piratini: Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição (R$ 564,5 mil)

Santa Vitória do Palmar: Santa Casa de Misericórdia (R$ 527,1 mil)

Vales