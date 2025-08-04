Governo do Estado anuncia mais R$ 213,7 milhões para a saúde no RS

Nesta segunda-feira (4), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, anunciaram um aporte para esse ano de mais R$ 213,7 milhões. A maior parte deste total, R$ 168,7 milhões, será destinado para a rede hospitalar, em novas obras e compra de equipamentos. O restante dos valores se refere a reservas orçamentárias de R$ 5 milhões para hospitais com menos de 50 leitos, R$ 25 milhões para os hospitais próprios do Estado e ainda R$ 15 milhões para as unidades básicas de saúde da Rede Bem Cuidar RS.
A liberação dos recursos beneficia 62 hospitais em cerca de 58 municípios. Entre alguns dos beneficiados com o programa Avançar Mais na Saúde, listados durante a cerimônia que começou pouco depois das 11h30min, estão até mesmo instituições de pequenos municípios, como o Hospital de Agudo, que vai receber R$ 1,7 milhão. Mas instituições de cidades de médio porte, como Alegrete (R$ 5,5 milhões) e Santiago – que recebe pela primeira vez com R$ 6,2 milhões do programa – estão contemplados nesta rodada.
Somando-se os investimentos feitos desde 2021, o Avançar Mais na Saúde já totaliza R$ 1,16 bilhão investidos.
Rede metropolitana
Com o objetivo de desafogar a demanda por atendimento hospitalar em Porto Alegre, Leite anunciou a liberação de recursos para hospitais de Esteio, Campo Bom e Gravataí.
— Os investimentos que a gente tem feito na área da saúde estão aqui comprovados, não são de agora, não é por pressão de ninguém, é uma prioridade do nosso governo desde que a gente passou a ter capacidade de investimentos no final do primeiro mandato — disse Leite.
Segundo o governo, todos os projetos a serem contemplados foram analisados e aprovados. A previsão é iniciar a liberação de pelo menos parte dos recursos ainda este mês.
— No que diz respeito a obras, demora um pouco mais porque é um convênio. Mas equipamentos é algo rápido. Tenho certeza que até final de agosto já estaremos repassando recursos para a rede hospitalar — afirma a secretária Arita Bergmann.
A instituição beneficiada com o maior volume de recursos é o Instituto de Cardiologia, de Porto Alegre. Irá receber R$ 20 milhões. Segundo o hospital, o valor será usado para a conclusão e estruturação de um novo anexo da instituição, que está em fase final de obras e contará com mais de quatro mil metros quadrados. A previsão de conclusão é setembro. Os valores também serão destinados à aquisição de equipamentos, mobiliário hospitalar e compra de uma nova máquina de hemodinâmica, usada em diagnósticos e procedimentos vasculares. Os equipamentos devem estar disponíveis entre 90 e 120 dias a partir do anúncio do governo do Estado.
Hospitais contemplados com recursos
Centro-Oeste
- Santiago: Hospital de Caridade (R$ 6,4 milhões)
- Rosário do Sul: Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (R$ 6,2 milhões)
- Alegrete: Santa Casa de Misericórdia (R$ 5,5 milhões)
- São Francisco de Assis: Hospital Santo Antônio (R$ 2,2 milhões)
- Agudo: Hospital de Agudo (R$ 1,7 milhão)
- Nova Palma: Hospital Nossa Senhora da Piedade (R$ 1,3 milhão)
- Santa Maria: Hospital Casa de Saúde (R$ 849,9 mil)
Metropolitana
- Porto Alegre: Instituto de Cardiologia (R$ 20 milhões)
- Gravataí: Hospital Dom João Becker (R$ 6,5 milhões)
- Esteio: Hospital São Camilo (R$ 6,2 milhões)
- Porto Alegre: Santa Casa de Misericórdia (R$ 5,5 milhões)
- Campo Bom: Hospital Dr. Lauro Reus (R$ 4,1 milhões)
- Portão: Hospital de Portão (R$ 1,5 milhão)
- Porto Alegre: Hospital Vila Nova (R$ 1,39 milhão)
- Sapiranga: Hospital de Sapiranga (R$ 1,2 milhão)
- Cambará do Sul: Fundação Hospitalar São José (R$ 1,05 milhão)
- Montenegro: Hospital de Montenegro (R$ 812,7 mil)
- Parobé: Hospital São Francisco de Assis (R$ 656,8 mil)
- Capão da Canoa: Hospital Santa Luzia (R$ 638,6 mil)
Missões
- Cruz Alta: Hospital São Vicente de Paulo (R$ 6,8 milhões)
- Giruá: Hospital São José - Vida e Saúde (R$ 3,3 milhões)
- Santo Ângelo: Hospital Regional das Missões (R$ 2,2 milhões)
- Santa Rosa: Hospital Vida e Saúde (R$ 1,49 milhão)
- Santo Augusto: Hospital Bom Pastor (R$ 1,3 milhão)
- São Luiz Gonzaga: Hospital São Luiz Gonzaga (R$ 1,1 milhão)
- Panambi: Hospital Panambi (R$ 1 milhão)
- Ijuí: Hospital Bom Pastor (R$ 866,3 mil)
Norte
- Casca: Hospital Beneficente Santa Lúcia (R$ 6,9 milhões)
- Tenente Portela: Hospital Beneficente Santo Antônio (R$ 6,01 milhões)
- Tapejara: Hospital Santo Antônio (R$ 4,8 milhões)
- Soledade: Hospital de Caridade Frei Clemente (R$ 2,3 milhões)
- Marau: Hospital Cristo Redentor (R$ 2,1 milhões)
- Redentora: Hospital Santa Rita de Cássia (R$ 1,7 milhão)
- Ametista do Sul: Hospital São Gabriel (R$ 1,5 milhão)
- Carazinho: Hospital de Caridade (R$ 1,4 milhão)
- Três Passos: Hospital de Caridade de Três Passos (R$ 1,3 milhão)
- Sananduva: Hospital Beneficente São João (R$ 891,4 mil)
- Erechim: Hospital Santa Terezinha (R$ 800,5 mil)
- São José do Ouro: Hospital São José (R$ 531,5 mil)
- Getúlio Vargas: Hospital São Roque (R$ 248,8 mil)
- Ibiraiaras: Hospital Municipal São José (R$ 565,1 mil)
Serra
- Guaporé: Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro (R$ 5,2 milhões)
- Canela: Hospital de Caridade de Canela (R$ 3 milhões)
- Nova Prata: Hospital São João Batista I (R$ 2,4 milhões)
- Gramado: Hospital Arcanjo São Miguel (R$ 2,1 milhões)
- Flores da Cunha: Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima (R$ 723 mil)
- Caxias do Sul: Hospital Virvi Ramos (R$ 649,8 mil)
- Vacaria: Hospital Nossa Senhora da Oliveira (R$ 618,6 mil)
- Antônio Prado: Hospital São José (R$ 432,1 mil)
Sul
- Pelotas: Hospital Regional de Pronto Socorro (R$ 14,07 milhões)
- Pelotas: Hospital Beneficência Portuguesa (R$ 4,08 milhões)
- Pelotas: Santa Casa de Misericórdia (R$ 3,6 milhões)
- Jaguarão: Santa Casa de Caridade (R$ 1,1 milhão)
- Bagé: Santa Casa de Caridade de Bagé (R$ 717,9 mil)
- Aceguá: Hospital da Colônia Nova (R$ 798,9 mil)
- Piratini: Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição (R$ 564,5 mil)
- Santa Vitória do Palmar: Santa Casa de Misericórdia (R$ 527,1 mil)
Vales
- Encruzilhada do Sul: Hospital Santa Bárbara (R$ 1,4 milhão)
- Caçapava do Sul: Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (R$ 662,1 mil)
- Candelária: Hospital Candelária (R$ 865,3 mil)
- Dois Lajeados: Hospital de Caridade São Roque (R$ 800 mil)
- Encantado: Hospital Beneficência Camiliana do Sul (R$ 550 mil)