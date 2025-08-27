Funcionando com triplo da capacidade, emergência do Hospital de Clínicas prioriza atendimentos de casos graves

A emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) está operando com o triplo da capacidade na manhã desta quarta-feira (27).
Conforme a direção, o serviço atende a 170 pacientes em uma estrutura com 56 leitos. Essa é a maior lotação registrada em 2025 no local.
Na recepção, ainda há mais pacientes aguardando por assistência. Por isso, a prioridade é para o atendimento dos casos graves. A espera de pacientes que não são de emergência pode levar de três a quatro horas.
"A condição exige a utilização no limite máximo de todos os recursos materiais e humanos disponíveis, levando à priorização de casos de maior gravidade e risco de vida para atendimento. O motivo da superlotação é multifatorial, predominando pacientes com doenças crônicas em quadros agudos", disse o hospital por meio de nota.
Enquanto o cenário persistir, a direção do HCPA recomenda que a população busque outros serviços de emergência ou, em casos mais simples, as unidades básicas de saúde e de pronto-atendimento.