Saúde

Superlotação
Notícia

Funcionando com triplo da capacidade, emergência do Hospital de Clínicas prioriza atendimentos de casos graves

Segundo a direção, havia 170 pacientes em uma estrutura para 56 leitos durante a manhã desta quarta-feira

Vinicius Coimbra

