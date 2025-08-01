Fila de consultas pelo SUS reduz, mas 39 mil ainda aguardam por atendimento em Canoas

Atendimentos de urgência e emergência são feitos no Hospital Nossa Senhora das Graças desde a enchente de 2024. Duda Fortes / Agencia RBS

O número de solicitações em aberto para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de Canoas, na Região Metropolitana, reduziu no primeiro semestre de 2025. A maior diminuição é vista na fila de consulta, no entanto, ainda há 39 mil pedidos aguardando pelo primeiro atendimento.

Os dados contabilizados até junho foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta sexta-feira (1º). As informações levam em conta moradores de Canoas e de outros municípios, referenciados pelo sistema de saúde da cidade.

São 39.771 pedidos de consultas em aberto. Se comparado com as 54.143 solicitações de janeiro deste ano, a redução é de 26%. A maior demanda do município é para oftalmologia, com 8.399 registros. Na sequência estão ortopedia e traumatologia.

Em relação aos exames, a diminuição é de 21%. O número caiu de 19.372 em janeiro, para 15.222 em junho. As maiores demandas, neste caso, não foram detalhadas. Conforme o município, as reduções das filas estão relacionadas aos mutirões realizados, e o objetivo é ampliar as ações:

— São números que demonstram que o trabalho que vem sendo feito está tendo resultado e beneficiando diretamente a população não só de Canoas, mas de todo o Rio Grande do Sul — disse o prefeito Airton Souza.