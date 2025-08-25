EUA suspende licença de venda de vacina contra chikungunya por efeitos colaterais graves

Chikungunya é causada pelo mosquito Aedes aegypti. anake / stock.adobe.com

As autoridades de saúde dos Estados Unidos suspenderam a licença de venda de uma vacina contra o vírus chikungunya, Ixchiq, após relatos de que ela provocou "efeitos adversos graves", anunciou nesta segunda-feira (25) a empresa francesa Valneva, que produz o medicamento.

A Ixchiq é uma das duas únicas vacinas aprovadas pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) contra o vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que é endêmico das regiões tropicais e subtropicais do mundo.

A farmacêutica Valneva recebeu a aprovação da FDA para a vacina em 2023, mas relatos de efeitos colaterais provocaram revisões da licença, também por parte da Agência Europeia de Medicamentos, em particular sobre o uso em pacientes idosos.

"A suspensão da licença tem efeito imediato", anunciou a Valneva a respeito da ordem da FDA emitida na sexta-feira (22), que cita quatro casos adicionais de efeitos colaterais graves, três deles envolvendo pessoas com idades entre 70 e 82 anos.

"Enquanto determinamos os possíveis próximos passos e considerando que a clara ameaça do chikungunya continua aumentando globalmente, a Valneva permanece totalmente comprometida em manter o acesso à nossa vacina como uma ferramenta de saúde global", afirmou em um comunicado o CEO da empresa, Thomas Lingelbach. A empresa acrescentou que está avaliando o impacto financeiro da suspensão.

Especialistas em saúde pública dizem que o chikungunya representa uma potencial ameaça pandêmica futura à medida que a mudança climática empurra os mosquitos que a transmitem para novas regiões. Neste ano, a Europa registrou 27 focos de chikungunya, um novo recorde para o continente, segundo dados do Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC).