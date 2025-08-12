Enchente no RS: pesquisa mostra que maioria dos casos notificados como leptospirose não se confirmou

Breno Riegel e Marineide Gonçalves de Melo estão entre os pesquisadores que desenvolveram o estudo. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Uma pesquisa realizada pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre, mostrou que grande parte dos casos notificados como leptospirose que chegaram à instituição durante a enchente de 2024 não se confirmou. Muitos deles foram diagnosticados como dengue. Os resultados do estudo foram publicados na One Health, revista científica da Federação Internacional de Medicina Tropical.

De 539 pacientes do hospital que apresentaram sintomas compatíveis com leptospirose, 503 aceitaram participar e foram testados para diferentes doenças. Deste universo:

De 485 pacientes que foram testados para leptospirose, 17 tiveram resultado positivo (3,5%)

De 303 pacientes que foram testados para dengue, 102 tiveram resultado positivo (33,7%)

283 foram testados para as duas doenças

foram testados para as duas doenças 191 pacientes testaram negativo para ambas as doenças

— Aí é que vem a grande surpresa. A preocupação principal era com a leptospirose, por ser a doença mais grave — destaca a Marineide Gonçalves Melo, médica infectologista e coordenadora do Programa de Residência Médica em Infectologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição.

A pesquisadora destaca que grande parte dos pacientes testou negativo para ambas as doenças, mas ainda foram identificados poucos casos de hantavírus, influenza A e HIV. A semelhança dos sintomas dificulta o diagnóstico mais preciso. Quase 90% apresentou febre, seguido por dor de cabeça (77,1%), diarreia (39,3%) e sintomas respiratórios (28,9%).

— É que todas as doenças infecciosas, no início, podem ter os sintomas muito parecidos. E a leptospirose e a dengue, muitas vezes, são indistinguíveis — reconhece a médica.

A análise foi realizada de maio a setembro de 2024 por médicos do Serviço de Infectologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em parceria com o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, e com a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Leia Mais Prefeitura de Porto Alegre emite alerta para risco de leptospirose durante cheias; saiba quais os sintomas e como prevenir

Perfil dos pacientes

A média de idade dos cerca de 500 pacientes que aceitaram participar do levantamento foi de 38 anos; 61% deles eram homens. Quase todos residentes de Porto Alegre ou da Região Metropolitana. A maioria (83,5%) recebeu atendimento ambulatorial, enquanto 16,5% foram hospitalizados.

Médico infectologista e chefe do Serviço de Infectologia do Conceição, Breno Riegel chama a atenção que, dos 50 pacientes que internaram, 15 foram por dengue e 10 por leptospirose, mas 25 não tiveram diagnóstico confirmado.

— Nós estamos lidando com 50% de casos febris e de doença ocasionando internação sem nenhum diagnóstico. Então, cabe, agora, deslindar esse bolsão de doenças totalmente desconhecidas. Ninguém sabe o que que houve com esses 50% dos casos.

O estudo sinalizou que, apesar de poucas confirmações, os pacientes com leptospirose tiveram complicações mais graves em relação às outras enfermidades. Entre as pessoas com leptospirose, 58,8% foi hospitalizada, em comparação com 14,7% daquelas com dengue.

Se considerados os cenários mais críticos, a pesquisa aponta que 47,1% dos pacientes com leptospirose foram internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 11,8% morreram – duas pessoas. Em relação à dengue, 2% dos pacientes não resistiram.

Entre os diagnosticados com leptospirose, 88% eram homens. Já nos casos de dengue, 51% eram do sexo masculino. Para Riegel, isso tem relação com as atividades desempenhadas durante a enchente.

— São os agentes de enfrentamento da enchente. São os bombeiros, os voluntários, o pessoal que veio de jet ski, de lancha, para acessar as áreas alagadas, e esse pessoal a imensa maioria é homem — pressupõe.

A exposição à água da cheia foi o fator de risco mais mencionado, afetando 86,5% dos participantes, incluindo 100% dos diagnosticados com leptospirose. Também foram relatados o contato com lixo (25,6%), proximidade com ratos (17%) e contato com corpo d'água natural (11,8%).

Os resultados chamaram a atenção para a circulação do vírus da dengue em meio à inundação, com possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A doença teve percentual considerável em meio à expectativa por casos de leptospirose, que fez, inclusive, com que autoridades recomendassem ações de profilaxia, com prescrição de antibióticos para voluntários e pessoas que tiveram contato com a água.

— Esses mosquitos, com certeza, cresceram pelo acúmulo de água, de poças. Predispôs que essas larvas eclodissem naquele momento, mas isso também requer um estudo por parte das autoridades, do pessoal de entomologia, que estuda os mosquitos para ver o que está acontecendo. A gente está tendo uma mudança no comportamento do mosquito — alerta a médica.

A especialista enfatiza a importância da vacinação contra a dengue, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), para o público de 10 a 14 anos.

— Uma das grandes formas de prevenção. Hoje, felizmente, a dengue é uma doença que existe vacina. Então a gente tem que pensar em termos de saúde pública — ressalta.

Os pesquisadores ainda defendem o investimento em testagem para aprimorar os tratamentos e ter diagnósticos mais assertivos, evitando o consumo de antibióticos de forma desnecessária.