Doença de Lyme, quadro de Justin Timberlake, é transmitida por carrapato e tem sintomas iniciais semelhantes aos da gripe

Transmitida pela picada de carrapatos infectados pela bactéria Borrelia burgdoferi, a doença de Lyme chamou a atenção depois que Justin Timberlake anunciou, na quinta-feira (31), que foi diagnosticado com o quadro e relatou dificuldades para continuar apresentações. A doença também já afetou outros artistas, como Shania Twain, Avril Lavigne e Justin Bieber.

Os principais sintomas da doença incluem articulações inchadas, dores musculares, cansaço e rigidez no pescoço como sinais. Em casos mais avançados, sem intervenção de tratamento, a infecção ainda pode causar alterações no coração, no cérebro e nos nervos, afetando humor, memória, sono e causando formigamento, artrite e dor aguda nas costas.

"Quando recebi o diagnóstico, fiquei em choque. Mas pelo menos pude entender por que podia estar no palco e sentir uma dor massiva nos nervos, ou muita fadiga, ou mal-estar", comentou Timberlake.

Infecção

A doença foi descoberta na década de 1970. O seu nome se deve a existência de muitos casos em Lyme, uma cidade localizada em Connecticut, nos Estados Unidos. A infecção é mais comum em áreas florestais e não urbanas, onde há presença de carrapatos infectados pela bactéria Borrelia burgdorferi.

Não há evidências de que a doença pode ser transmitida de pessoa para pessoa. Para infectar, o carrapato precisa ficar agarrado ao corpo por, pelo menos, 36 horas. O local do corpo da picada, assim que ela acontece, fica vermelho e inchado. Essa mancha vermelha evolui gradualmente, expandindo-se, e pode chegar a até 30 centímetros e, em seguida, aparecem os outros sintomas.

Diagnóstico

Os sintomas podem ser confundidos com gripe ou outras infecções virais comuns e, em muitas situações, a doença é difícil de ser identificada e diagnósticos incertos podem acontecer.

A suspeita da infecção aparece a partir dos sintomas comuns da doença de Lyme e também da possibilidade de exposição (se visitou alguma região em que a bactéria é comum, por exemplo). A partir disso, exames de sangue são feitos para realizar o diagnóstico.

Geralmente, os médicos fazem testagem de anticorpos contra as bactérias no sangue. Entretanto, o resultado pode não ser correto, uma vez que os anticorpos podem estar ausentes se o teste for feito durante as primeiras semanas de infecção ou se o paciente usar antibióticos antes dos anticorpos se desenvolverem.

Tratamento

Como a doença consiste na infecção por uma bactéria, o uso de antibióticos é o tratamento mais eficaz para combater a Lyme. Entretanto, o diagnóstico precoce é necessário para prevenir a doença de Lyme tardia — que afeta cérebro, nervos e coração — e ter sucesso no tratamento. Dessa forma, assim que se percebe a picada por um carrapato, é necessário buscar um serviço de saúde.

Se a doença for identificada no estágio inicial, os pacientes precisarão de tratamento, por cerca de 10 dias. Em casos de artrite decorrente de doença de Lyme, pode levar até 28 dias. Já quando a infecção está avançada, com anormalidades neurológicas, por exemplo, a terapia chega a cerca de dois meses, e um marca-passo pode ser necessário em caso de o coração ser afetado.