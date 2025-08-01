Saúde

Difícil de ser diagnosticada
Notícia

Doença de Lyme, quadro de Justin Timberlake, é transmitida por carrapato e tem sintomas iniciais semelhantes aos da gripe

No primeiro estágio da infecção, sinais incluem febre, manchas na pele, dores de cabeça e articulações, além de cansaço

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS