Como usar o celular por mais de oito horas por dia afeta o seu corpo

As complicações físicas aparecem desde a inclinação da cabeça para visualizar o telefone. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Brasil é o segundo país a gastar mais tempo usando celular, atrás apenas da África do Sul, segundo relatório da DataReportal. Brasileiros passam, em média, nove horas diárias em frente às telas, o que corresponde a 56,6% do tempo acordado, conforme levantamento da plataforma Electronics Hub.

No entanto, a utilização contínua, acima de oito horas por dia, acarreta impactos significativos para a saúde, como fadiga ocular, ansiedade, tensão, insônia e estímulo ao sedentarismo.

Uso excessivo de celular e os efeitos no corpo

Uma pesquisa com universitários da Arábia Saudita revelou que 66% dos participantes apresentaram sintomas de problemas oculares, como ressecamento e dor, após períodos prolongados de uso do aparelho. As informações são do TechTudo.

Em relação à saúde mental, o sono e o descanso podem ser prejudicados pela inibição da melatonina, hormônio induzido pela emissão de luz azul proveniente dos dispositivos eletrônicos.

As complicações físicas aparecem desde a inclinação da cabeça para visualizar o telefone, que sobrecarrega a coluna cervical e pode gerar a condição conhecida como "text neck" (pescoço de texto, em português).

O constante toque e deslizamento nas telas é capaz de provocar tenossinovite, popularmente chamada de "dedo de celular", uma inflamação da bainha do tendão. Possíveis dores nos ombros e punhos podem somar-se ao desconforto nos braços e antebraços, que, em conjunto com a tensão acumulada, causam rigidez muscular e sensação de formigamento.

A ligação entre o uso excessivo do aparelho e o sedentarismo pode comprometer a circulação sanguínea, ocasionando inchaço nas pernas e elevando o risco de problemas vasculares.

Como amenizar o impacto

Apesar dos efeitos negativos, é possível atenuar os impactos do uso prolongado de smartphones com algumas adaptações na rotina diária: