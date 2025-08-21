Como é o Hospital do Coração, nova unidade de cardiologia do Hospital Moinhos de Vento

Instalações foram apresentadas nesta quinta-feira (21). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Nova unidade de cardiologia de alta complexidade do Hospital Moinhos de Vento (HMV), o Hospital do Coração foi inaugurado nesta quinta-feira (21) em Porto Alegre. O centro integra tecnologia de ponta e equipe especializada para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares complexas.

O hospital fica dentro do complexo do HMV, localizado na Avenida Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, e tem integração com o hospital geral. A estrutura tem 6,5 mil metros quadrados de área construída em um prédio de oito andares, e teve investimento de R$ 210 milhões.

O Hospital do Coração contará com 33 leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI), 20 de internação, quatro salas de hemodinâmica para procedimentos minimamente invasivos e de alta precisão em cardiologia e neurovascular, além de centro cirúrgico e recursos avançados em medicina nuclear. A unidade já recebe pacientes. Neste primeiro momento, a porta de entrada é via emergência cardiológica. Os atendimentos ocorrem por convênios e de forma particular.

A nova unidade permitirá quadruplicar a capacidade de atendimento e aumentar a oferta de procedimentos complexos e especializados, para um cuidado mais integrado. O objetivo é ampliar a atuação em arritmias, doenças valvulares e cardíacas genéticas, com equipamentos de última geração.

— As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte. Em torno de 300 a 400 mil pessoas morrem por problemas cardíacos no Brasil por ano. Então, temos de dar uma atenção a essa condição destacou Carisi Polanczyk, chefe do Serviço de Cardiologia do HMV. — Não é só um prédio, são pessoas muito bem formadas, treinadas e preparadas para conduzir esse hospital.

A importância da nova estrutura também está atrelada ao aumento da assistência cardiológica a idosos, que também enfrentam outras condições, e, ao mesmo tempo, aos jovens, devido à ampliação do perfil de pacientes; bem como aos avanços da medicina e ao aumento da longevidade, conforme Leandro Zimerman, coordenador da Eletrofisiologia Cardíaca do HMV.

Alta tecnologia

A estrutura terá salas de alta tecnologia com integração de imagens – uma fusão de exames prévios, como ecografia, radiologia e tomografia, com hemodinâmica. O centro terá um dispositivo de redução (em torno de 30%) de exposição de contraste – substância que pode piorar o funcionamento dos rins em idosos e gerar efeitos adversos em grupos de risco – e da taxa de radiação (cerca de 80%).

— A cardiologia envolve pediatria, adulto e, agora, o adulto idoso, com suas peculiaridades, para as quais tem trazido grandes avanços, principalmente se tornando menos invasiva, mais precisa e muito mais personalizada. Eu acho que essas são características importantíssimas deste novo hospital — afirmou Luiz Antônio Nasi, superintendente médico do HMV.

A expectativa é de que o tempo de atendimento para infarto agudo do miocárdio, já inferior a 60 minutos (como recomendado por diretrizes nacionais e internacionais), melhore.

O investimento na unidade é motivo de orgulho para a instituição e gera empregos e protagonismo para o RS, conforme o CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini:

— Nós somos um hospital de altíssima complexidade e no qual, pela primeira vez, nós teremos as subespecialidades da cardiologia respeitadas e protegidas dentro dessa unidade. Ele foi pensado numa logística única, para facilitar o atendimento da alta complexidade, na coisa que mais importa no atendimento das situações cardíacas, que é o fator tempo. Que você tenha uma logística de tempo que salve mais vidas.