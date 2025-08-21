Saúde

Alta complexidade
Notícia

Como é o Hospital do Coração, nova unidade de cardiologia do Hospital Moinhos de Vento

Localizada na Rua Ramiro Barcelos, estrutura tem oito andares e mais de 6,5 mil metros quadrados; investimento foi de R$ 210 milhões

Fernanda Polo

Comportamento

