Com salários em atraso e pedidos de demissões por médicos, Santa Casa de Uruguaiana muda a gestão

A prefeitura de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, comunicou que a diretora Thaís Aramburu deixou o cargo de diretora do Hospital Santa Casa de Caridade. Conforme a publicação, a decisão foi anunciada pela gestora. Na noite desta sexta-feira (29), Dionathan Nicorena, ex-secretário de Administração de Uruguaiana.
Segundo nota do hospital, o novo gestor assume na próxima segunda-feira (1º). A nova gestão terá que enfrentar os pedidos de demissão de equipes médicas por conta do atraso de salários.
Os dois pediatras responsáveis pelo setor entregaram a carta de demissão ainda no início do mês, com fim do aviso prévio previsto para este final de semana. Isso compromete a internação de novas crianças. Segundo o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, as crianças que precisarem internar agora no hospital precisarão ficar no pronto socorro, aguardando leito em outro município.
Profissionais de outras especialidades também anunciaram que devem pedir demissão. A prefeitura nega que haja interrupção nos serviços, e diz que todos os setores estão funcionando.
A Santa Casa de Uruguaiana está sob intervenção municipal desde 2019, quando outra crise similar havia sido registrada. O executivo afirma que um plano de ação está em desenvolvimento para garantir os atendimentos. O hospital é o único da cidade e opera como referência para a região.