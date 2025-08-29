Saúde

Intervenção
Notícia

Com salários em atraso e pedidos de demissões por médicos, Santa Casa de Uruguaiana muda a gestão

A nova coordenação terá que enfrentar os pedidos de saída de equipes médicas por conta do atraso de salários

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

