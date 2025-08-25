Chuva adia abertura do novo ambulatório do Hospital Escola em Pelotas

Prédio da antiga Laneira Pelotense sediará o Ambulatório Central do HE-UFPel. UFPel / Divulgação

Com data marcada para esta segunda-feira (25), a abertura do novo Ambulatório Central do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), construído no prédio da antiga Laneira Pelotese, foi adiada para a próxima terça-feira (26), às 7h.

Segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), as fortes chuvas que atingiram o município de Pelotas na última semana foram motivo para o adiamento. O grande volume de água teria causado imprevistos e atrasos na mudança.

Por que os ambulatórios mudaram de endereço?

De acordo com a Ebserh, a transferência foi necessária porque antigo Ambulatório Central do HE-UFPel fica localizado no mesmo local onde será erguido o Bloco 2 do novo Hospital Escola.

O espaço da antiga Laneira, propriedade da UFPel, foi o local adequado para receber os ambulatórios pois já havia sido revitalizado anteriormente. O prédio fica localizado na Avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata.

Com a conclusão das obras da sede própria do HE-UFPel, os ambulatórios retornarão para o Bloco 2, e o prédio da Laneira ficará disponível para uso da Universidade.

Novo ambulatório

O novo ambulatório começou a ser construído em janeiro de 2024. A estrutura contará com 29 consultórios, cinco salas de orientação, uma sala para cirurgias ambulatoriais, uma sala de aula, uma sala de imunização e uma sala de preparo de pacientes.

O investimento total da obra foi de R$6,8 milhões. O espaço também vai abrigar a farmácia do Serviço de Atendimento Especializado HIV/Aids (SAE) e o Centro de Aplicação e Monitorização de Medicamentos Injetáveis (Cammi).



