Chá de quebra-pedra é bom para quê? Veja benefícios e como fazer

O chá é feito com os ramos e folhas da planta. Mikhaylovskiy; Nattawut Ngernsantia / stock.adobe.com

Quebra-pedra é uma erva nativa e muito consumida no cotidiano do brasileiro. Também conhecida pelos nomes conami ou saxífraga, essa planta pode ser utilizada na forma de chá ou ainda combinada a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

De acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF), documento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), o chá é feito com as partes aéreas da planta, que costuma ter entre 40 e 80 centímetros de altura.

As plantas medicinais são geralmente comercializadas secas, embaladas, identificadas pelo nome botânico em farmácias e lojas especializadas. É importante lembrar que o fato de um chá, seja ele fitoterápico ou alimentício, ser natural não significa que não possa fazer mal à saúde do paciente.

Para que serve o chá de quebra-pedra

Como o nome já diz, o chá de quebra-pedra é conhecido pelos seus efeitos litolíticos, ou seja, de dissolução de cálculos renais. A litíase urinária ocorre quando esses cálculos, popularmente chamados de pedras, impedem a passagem da urina. O consumo da planta ajuda no processo de desintegração das pedras.

A bebida, porém, não é indicada para todos. Segundo o documento da SES, gestantes não devem utilizar o chá de quebra-pedra. Além disso, o órgão recomenda o consumo apenas para maiores de 12 anos.

Vale ressaltar que o objetivo das plantas medicinais é ajudar no combate a algum sintoma ou problema de saúde. Mas os chás não podem ser considerados milagrosos. Se a condição persistir, é importante consultar um médico para investigar a causa dos sintomas e buscar opções de tratamento.

Como fazer o chá de quebra-pedra

Separar uma colher de sopa (15ml/3g) das partes aéreas Preparar a infusão em 150ml de água quente Beber entre 10 e 15 minutos após o preparo, de duas a três vezes ao dia