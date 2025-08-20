Chá de pitangueira é bom para quê? Veja benefícios e como fazer

Chá de pitangueira é aliado no tratamento contra a diarreia. Pixel-Shot; Elis Cora / stock.adobe.com

A pitangueira é uma árvore nativa e as frutas são muito consumidas no cotidiano do brasileiro. Além da pitanga, essa planta pode ser utilizada de outras maneiras, como na forma de chá ou ainda combinada a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

De acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF), documento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), a árvore é uma planta nativa que pode chegar a 10 metros de altura. O chá é feito com as folhas.

As plantas medicinais são geralmente comercializadas secas, embaladas, identificadas pelo nome botânico em farmácias e lojas especializadas. É importante lembrar que o fato de um chá, seja ele fitoterápico ou alimentício, ser natural não significa que não possa fazer mal à saúde do paciente.

Para que serve o chá de pitangueira

O chá de pitangueira é conhecido por ser antidiarreico, sendo bastante utilizado para ajudar a controlar a diarreia. O chá também tem propriedades diuréticas, que podem estimular a produção de urina.

Além disso, as folhas são famosas por ajudar no tratamento contra diabetes e por ser antibacteriano e antioxidante. A SES alerta para a quantidade de consumo, uma vez que ingerir mais de 300 ml do chá por dia pode causar constipação intestinal.

Vale ressaltar que o objetivo das plantas medicinais é ajudar no combate a algum sintoma ou problema de saúde. Mas os chás não podem ser considerados milagrosos. Se a condição persistir, é importante consultar um médico para investigar a causa dos sintomas e buscar opções de tratamento.

Como fazer o chá de pitangueira

Separar uma colher de sopa (15ml/3g) de folhas secas Preparar a infusão em 150ml de água quente Beber 30 ml após a evacuação, no máximo 10 vezes ao dia