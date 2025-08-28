Chá de marcela é bom para quê? Veja benefícios e como usar a planta medicinal símbolo do RS

O chá deve ser feito com as florzinhas amarelas da planta. Marli / stock.adobe.com

A marcela é uma planta nativa muito consumida no cotidiano do brasileiro. Também conhecida pelo nome de macela, ela pode ser utilizada na forma de chá ou ainda combinada a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

De acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF), documento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), a marcela é considerada a planta medicinal símbolo do Rio Grande do Sul desde 2002. O chá, bastante consumido em outros Estados brasileiros também, é feito com as inflorescências.

As plantas medicinais são geralmente comercializadas secas, embaladas, identificadas pelo nome botânico em farmácias e lojas especializadas. É importante lembrar que o fato de um chá, seja ele fitoterápico ou alimentício, ser natural não significa que não possa fazer mal à saúde do paciente.

Para que serve o chá de marcela

O chá de marcela é conhecido por ser antidispéptico, e serve para combater a sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdome, chamada de dispepsia. Essa condição pode ser descrita como indigestão, gases ou saciedade precoce e, muitas vezes, é recorrente.

Além disso, o chá de marcela é comumente utilizado como antiespasmódico, para acalmar cólicas e outros espasmos musculares do intestino. A planta também tem propriedades anti-inflamatórias.

Vale ressaltar que o objetivo das plantas medicinais é ajudar no combate a algum sintoma ou problema de saúde. Mas os chás não podem ser considerados milagrosos. Se a condição persistir, é importante consultar um médico para investigar a causa dos sintomas e buscar opções de tratamento.

Como fazer o chá de marcela

Separar uma colher de chá (5ml/1g) das inflorescências Preparar a infusão em 150ml de água quente Beber após o preparo, de duas a três vezes ao dia