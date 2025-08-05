Chá de cidreira é bom para quê? Veja benefícios e como fazer

Chá é feito com as folhas longas e estreitas da planta. Angela / stock.adobe.com

O capim-cidró é uma planta naturalizada e muito consumida no cotidiano do brasileiro. Comumente conhecida como capim-limão ou cidreira, essa planta pode ser ingerida de diferentes formas, como na forma de chá ou ainda combinada a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

De acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF), documento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), o chá é feito com as folhas de cidreira. Essa erva é conhecida pelas características folhas longas, estreitas e aromáticas.

As plantas medicinais são geralmente comercializadas secas, embaladas, identificadas pelo nome botânico em farmácias e lojas especializadas. É importante lembrar que o fato de um chá, seja ele fitoterápico ou alimentício, ser natural não significa que não possa fazer mal à saúde do paciente.

Para que serve o chá de cidreira

O capim-cidró é conhecido por ser um ansiolítico e sedativo leve, podendo ser utilizado para ajudar a reduzir ansiedade ou tensão. O documento da SES enfatiza, porém, que é preciso tomar cuidado com a planta, uma vez que pode potencializar o efeito de medicamentos sedativos.

Além disso, o chá de cidreira também é antiespasmódico, ou seja, capaz de acalmar cólicas e outros espasmos musculares do intestino.

Vale ressaltar que o objetivo das plantas medicinais é ajudar no combate a algum sintoma ou problema de saúde. Mas os chás não podem ser considerados milagrosos. Se a condição persistir, é importante consultar um médico para investigar a causa dos sintomas e buscar opções de tratamento.

Como fazer o chá de cidreira

Separar uma colher de sopa (15ml/3g) de folhas secas Preparar a infusão em 150ml de água quente Tomar cinco minutos após o preparo, de duas a três vezes ao dia