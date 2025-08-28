Atraso salarial provoca demissões de médicos na Santa Casa de Uruguaiana

Os atrasos nos salários levaram médicos de ao menos cinco especialidades da Santa Casa de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a pedir demissão. Segundo o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), os profissionais receberam, apenas na metade deste mês, o pagamento referente a maio. Os médicos também apontam falta de insumos e de pessoal.

O cenário mais crítico ocorre na ala pediátrica: os dois pediatras responsáveis pelo setor entregaram a carta de demissão ainda no início do mês. Desde então, cumprem o aviso prévio, que se encerra neste domingo (31).

— Dentro de quatro dias, não terá mais nenhum profissional médico dentro do setor. Com isso, todas as crianças que chegarem necessitando de um caso mais grave, tendo que ficar na Santa Casa, terão que ficar no pronto-socorro, aguardando vaga em outros municípios — afirma o médico Cláudio Crespo, delegado sindical do Simers.

Outras equipes da instituição também estão sendo afetadas: psiquiatras e profissionais que atuam no pronto-socorro projetam cumprir o aviso prévio até o fim de setembro. Na oncologia, há previsão de suspensão de novas consultas a partir do próximo mês, pelo mesmo motivo.

A Santa Casa é o único hospital de Uruguaiana e serve de referência para outros municípios da região. A instituição enfrenta dificuldades financeiras históricas, mas o problema voltou a se agravar no início deste ano, quando as folhas passaram a ser repassadas com atraso e em parcelas.

Plano de ação da prefeitura

Responsável pela gestão do hospital, a prefeitura de Uruguaiana confirma ter recebido um documento dos pediatras informando que parariam a partir do próximo sábado (30). A administração afirma que solicitou prazo para atender às demandas da equipe. O atendimento na instituição segue normal, segundo o município.