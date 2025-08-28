Saúde

Fronteira Oeste
Notícia

Atraso salarial provoca demissões de médicos na Santa Casa de Uruguaiana

Equipes de pelo menos cinco especialidades manifestaram que devem se desligar após meses de problemas nos pagamentos

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

