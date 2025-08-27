Anvisa proíbe duas marcas de suplemento alimentar; saiba quais são e entenda o motivo

Gold Labs e Nutrivitalle foram as marcas que sofreram proibição. Take Production / stock.adobe.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu duas marcas de suplementos alimentares no Brasil, de acordo com o Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (25).

Gold Labs e Nutrivitalle foram as marcas que sofreram proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os produtos. Também foi determinada a apreensão de todos os produtos das duas empresas.

Os produtos da Gold Labs foram proibidos pela veiculação de anúncios contendo "alegações com propriedades terapêuticas e/ou medicamentosas, funcionais e/ou saúde, com denominação sugerindo finalidade terapêutica", além do desconhecimento do fabricante pela Anvisa.

Os suplementos também possuem substâncias não autorizadas para uso na categoria e com "relatos de eventos adversos graves".