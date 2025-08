Em decisão publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (28), o Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu a aplicação de anestesia geral e outros tipos de sedação para a realização de tatuagens . A restrição vale para qualquer parte do corpo.

De acordo com o texto, também fica vedado o uso de anestésicos locais . A decisão ainda salienta que a proibição do uso de sedativos é válida para tatuagens de todos os tamanhos.

No entanto, o CFM abre uma única exceção: caso a tatuagem seja indicação médica, para a reconstrução de alguma parte do corpo, podem ser utilizados procedimentos de sedação ou anestesia geral.

Empresário morreu em janeiro

Ricardo Godoi morreu no dia 20 de janeiro, aos 46 anos , vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele havia recebido anestesia geral para realizar tatuagem nas costas.

O procedimento foi realizado em uma sala do Hospital Dia Revitalite, em Itapema (SC), com equipamentos e equipe contratados por um estúdio particular de tatuagem. O anestesista que sedou Godoi foi indiciado pela Polícia Civil de Santa Catarina por homicídio culposo – quando não há intenção de matar.