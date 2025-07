Unidades de saúde de Canoas serão abertas aos sábados

As unidades de saúde de Canoas, na Região Metropolitana, serão abertas também aos sábados , em sistema de revezamento. O foco da iniciativa será o atendimento de pacientes com sintomas de doenças respiratórias.

Inverno Gaúcho com Saúde

A abertura de unidades de saúde aos sábados faz parte do programa Inverno Gaúcho com Saúde, iniciativa do governo do Estado que também promoveu a reabertura da Clínica da Criança no Hospital Universitário na segunda-feira (21).