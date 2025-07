Telefone 192 do Samu volta a funcionar no RS após instabilidade

O telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) voltou a operar normalmente nesta quarta-feira (9) no Rio Grande do Sul. A linha esteve fora do ar ao longo da terça-feira em 269 municípios. Uma falha no sistema de telefonia afetou a Central de Regulação Estadual e também as centrais regionalizadas de Bagé e Pelotas.