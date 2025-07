Rio Grande do Sul tem 35 municípios em alerta para retorno do vírus do sarampo; veja quais são

O Rio Grande do Sul tem 35 municípios considerados de alto risco para a reintrodução do vírus do sarampo . A escolha das cidades se baseia na baixa cobertura vacinal, alto fluxo de turistas e mobilidade populacional. Além disso, leva em conta dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

O caso mais recente registrado no Rio Grande do Sul foi em abril de 2025. Trata-se de um morador de Porto Alegre com histórico de viagem recente ao exterior. Com isso, o caso é considerado importado.