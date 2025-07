Quais vacinas você já deveria ter tomado? Saiba as doses por idade

Há vacinas que devem ser tomadas na idade adulta. Duda Fortes / Agencia RBS

Em meio à rotina atribulada das pessoas e a atualizações no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em mais de 50 anos de existência, a noção de quais vacinas devem ser tomadas ou necessitam de reforço ao longo da vida pode se perder. Mas especialistas apontam que é importante estar atento e manter a carteira de vacinação sempre atualizada.

— Depois de um tempo, já começa a surgir a necessidade de fazer reforços, ou vacinas que não existiam naquela época, ou que são para outra faixa etária — explica Paulo Gewehr, médico infectologista, representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e supervisor do Núcleo de Vacinas do Hospital Moinhos de Vento.

Carteira de vacinação: companheira para a vida

O Brasil oferece uma série de imunizantes para a população adulta, idosa e para grupos vulneráveis, que são tão importantes quanto a vacinação infantil, já consolidada na sociedade e personificada pelo Zé Gotinha.

— A gente brinca que depois que o ser humano deixa de ser criança, adolescente, que a mãe cuidava da carteirinha, os adultos esquecem da carteirinha de vacina. Muitos desconhecem a sua situação vacinal, nem dão bola para isso — relata Ana Celina de Souza, enfermeira na Unidade de Saúde Jardim Itú, em Porto Alegre.

No SUS, as vacinas estão disponíveis gratuitamente nos postos de saúde. A ausência de carteira de vacinação não impede a imunização. Há, ainda, vacinas disponíveis apenas na rede privada, como contra herpes zóster e o vírus sincicial respiratório (VSR). A expectativa é de que possam ser incorporadas ao SUS no futuro.

Vacinas específicas para grupos vulneráveis (como pessoas com comorbidades ou imunocomprometidos) estão disponíveis nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), como pneumocócicas, HPV e reforços de imunizantes.

Nas salas de vacinação, as equipes de saúde oferecem outras doses do calendário, conforme idade e estado de saúde. São informados efeitos esperados, como dor local; as contraindicações, como o fato de que gestantes e imunocomprometidos não poderem receber vacinas de vírus atenuados (enfraquecidos); e a data de retorno para completar os esquemas.

Uma pessoa pode receber até quatro vacinas simultaneamente com segurança. Alguns imunizantes devem ser administrados em caso de exposição, como a antitetânica e a antirrábica. Já em relação a atualizações no PNI, o imunizante contra febre amarela deixou de ter reforço obrigatório a cada 10 anos.

Pais e responsáveis podem ser responsabilizados em caso de omissão na vacinação de crianças e adolescentes. O MPRS pode aplicar medida protetiva e iniciar investigação de infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), conforme a promotora Cristiane Corrales. A atuação do MP tem como foco a conscientização, adotando medidas legais somente quando houver resistência injustificada.

Verdades e mitos

Confira informações sobre as vacinas, conforme especialistas:

É preciso garantir todas as doses do esquema para que a primeira não seja desperdiçada.

As vacinas têm efeitos colaterais e riscos – que são baixos e mais raros do que para outras medicações

e mais raros do que para outras medicações A vacina da gripe utilizada no Brasil é feita de fragmentos do vírus, ou seja, não contém o vírus vivo , o que torna impossível desenvolver gripe por causa dela

, o que torna impossível desenvolver gripe por causa dela A vacina da gripe precisa ser atualizada anualmente porque os vírus se modificam constantemente

porque os vírus se modificam constantemente A vacina da gripe também protege contra eventos cardiovasculares , como AVC e infarto agudo do miocárdio. A doença gera uma resposta inflamatória, que aumenta a frequência dessas situações

, como AVC e infarto agudo do miocárdio. A doença gera uma resposta inflamatória, que aumenta a frequência dessas situações Vacinas não causam autismo