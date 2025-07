Primeiras tendas de saúde do Sesi são instaladas na Região Metropolitana

As primeiras tendas de saúde do Sesi foram instaladas na segunda-feira (30) em Alvorada e Cachoeirinha, na Região Metropolitana. As estruturas representam um reforço nos atendimentos à saúde primária e contarão com um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem cada . No entanto, os serviços só devem começar na próxima semana devido a um atraso na contratação dos profissionais.

Em Cachoeirinha, a estrutura fica junto da UPA Francisco de Medeiros, no Bairro Jardim do Bosque (Rua Capitão Garibaldi, nº1301). A secretária municipal de saúde, Bianca Breier, afirma que o município vai ceder um médico para a tenda, além dos equipamentos e medicamentos necessários. Os atendimentos devem iniciar na próxima segunda (7), com equipe própria do município. As doenças respiratórias representam a maior demanda de saúde da cidade. O hospital municipal está com superlotação e na ala pediátrica, 80% de pacientes possuem problemas respiratórios.