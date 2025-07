Porto Alegre chega a 20 mortes por dengue em 2025

Bairros com maior incidência de dengue são o Praia de Belas e o Jardim Floresta. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Porto Alegre chegou a 20 mortes por dengue no primeiro semestre de 2025. É um aumento de 81,8% na comparação ao mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (1º) pela Secretaria Municipal da Saúde.

Conforme a pasta, o município contabilizou as 20 mortes entre 29 de dezembro de 2024 e 28 de junho deste ano, contra 11 óbitos no mesmo período do ano passado. Por outro lado, o número de casos confirmados apresentou redução. Neste ano foram 15.999 casos confirmados da doença, contra 17.329 no primeiro semestre de 2024. Uma redução de 7,6%.

Leia Mais RS registra mais quatro mortes por dengue em 2025; total chega a 34

As 20 mortes deste ano ocorreram entre março e maio e estão divididas igualmente entre mulheres e homens, conforme a Secretaria Municipal da Saúde. Todas as pessoas tinham comorbidades, e a faixa etária que concentra mais mortes é a dos 71 a 80 anos, com seis ocorrências. Nove mortes ocorridas em maio e junho estão sob investigação.

Nesta terça-feira, a Diretoria de Vigilância em Saúde confirmou a 20ª morte por dengue, de uma criança de 8 anos do sexo masculino, com comorbidades. O óbito ocorreu em 27 de maio, com início de sintomas em 8 de maio.

Leia Mais Rio Grande do Sul tem 35 municípios em alerta para retorno do vírus do sarampo; veja quais são

Os bairros da Capital com maior incidência de dengue por 100 mil habitantes nas duas últimas semanas foram o Praia de Belas e o Jardim Floresta. Em razão do frio, a infestação de mosquitos é considerada baixa em Porto Alegre.

Três sintomas são os mais frequentes entre pacientes com dengue: febre alta acompanhada por dor de cabeça e dor no corpo.