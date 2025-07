Para conter superlotação, Hospital Universitário de Canoas abre leitos pediátricos

O Hospital Universitário de Canoas ganhou 18 novos leitos para o atendimento de crianças . A abertura ocorreu nesta segunda-feira (21). A medida busca desafogar o sistema de saúde do município, que opera com superlotação.

As vagas de atendimento foram instaladas na Clínica da Criança, que também foi reaberta. Ao todo, são 10 para a unidade de terapia intensiva (UTI) e oito para suporte respiratório. Com isso, o hospital passa a contar com 20 leitos pediátricos de UTI. Ao menos dois médicos, dois enfermeiros e seis técnicos de enfermagem trabalham por turno no local.

Os leitos fazem parte da Operação Inverno Gaúcho, do governo do Rio Grande do Sul, e serão mantidos com a verba estadual por 90 dias. Após esse período, de acordo com o prefeito Airton Souza, o município deverá seguir com o serviço.