Pacientes do SUS poderão ser atendidos por especialistas na rede privada a partir de agosto; entenda

Programa do governo federal "Agora Tem Especialistas" pretende reduzir a fila por atendimentos no SUS. Jefferson Botega / Agencia RBS

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) passarão a ter acesso a hospitais e clínicas privadas em todo o Brasil a partir de agosto. O programa, batizado de Agora Tem Especialistas, foi anunciado pelo Ministério da Saúde para acelerar o atendimento especializado, especialmente em áreas onde a espera é longa.

A iniciativa cria um acordo inédito: operadoras de planos de saúde poderão quitar dívidas com o SUS, que já passam de R$ 1 bilhão, oferecendo diretamente serviços médicos para quem utiliza a rede pública.

Numa primeira etapa, aproximadamente R$ 750 milhões em débitos serão convertidos em consultas, exames e cirurgias em sete especialidades com maior demanda: oncologia, ortopedia, oftalmologia, ginecologia, otorrinolaringologia, cardiologia e cirurgia geral.

Como será o atendimento para pacientes do SUS?

O encaminhamento para a rede privada seguirá o mesmo fluxo já adotado pelo SUS. Primeiro, o paciente procura uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Após, o médico avalia a necessidade de um especialista e, se for o caso, a solicitação é inserida na central de regulação estadual ou municipal. Cabe à regulação definir para onde o paciente será enviado, de acordo com critérios clínicos e prioridades de cada área.

Com o novo programa, o agendamento poderá direcionar o paciente a um hospital ou clínica privada conveniada, dependendo da necessidade e da disponibilidade.

Assim, não será preciso buscar vagas por conta própria nem alterar a rotina: será informado sobre o local e o horário, inclusive por WhatsApp.

Adesão dos planos e fiscalização

A participação das operadoras é voluntária, mas exige comprovação de estrutura e capacidade técnica. As empresas interessadas devem apresentar uma proposta pela plataforma InvestSUS, que será analisada pelo Ministério da Saúde.

Apenas operadoras capazes de realizar no mínimo 100 mil atendimentos mensais podem aderir. Porém, em algumas regiões, empresas com 50 mil atendimentos/mês também poderão participar.

Depois da aprovação, o atendimento começa assim que a oferta é organizada na rede local. Os planos só recebem pagamento após completar todo o ciclo do serviço, incluindo consultas, exames e possíveis cirurgias.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ainda fiscalizará as operadoras para garantir que não haja prejuízo aos beneficiários dos planos. Caso não cumpram as obrigações com o SUS ou com seus próprios clientes, podem ser multadas.

Por que as operadoras vão atender pacientes do SUS?

Pela legislação, quando um beneficiário de plano usa o SUS, a operadora precisa ressarcir o sistema público. No entanto, nem sempre isso ocorre, o que gera um passivo de bilhões de reais.

Agora, as dívidas poderão ser pagas em forma de atendimentos diretos à população, em vez de transferência de recursos financeiros.

Com a integração dos sistemas, os históricos de atendimentos, tanto do SUS quanto da saúde suplementar, ficarão disponíveis numa mesma base de dados, o que facilita o acompanhamento do paciente e evita repetição de procedimentos.

O que muda para quem depende do SUS?

O paciente da rede pública continuará sendo encaminhado pelas UBSs, sem necessidade de novo cadastro ou busca ativa por vagas. A escolha do local de atendimento será feita pela central de regulação, que agora poderá contar também com a estrutura da rede privada.

A medida é vista como uma continuação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), criado no ano passado, que também focava as áreas com o maior gargalo de atendimento: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.