Bebês recebem antídoto contra picada de cobra no lugar de vacina em hospital de Santa Catarina

No lugar da vacina de prevenção à hepatite B, 11 recém-nascidos receberam antídoto contra picada de cobra , em um hospital de Canoinhas, no norte de Santa Catarina . Os bebês estão sob acompanhamento de equipe médica, mas não apresentaram reações ao soro antiofídico.

Os casos aconteceram entre os dias 9 e 11 deste mês no Hospital Santa Cruz, que confirmou a ocorrência. A instituição é filantrópica e mantém convênio com a prefeitura. Uma sindicância foi aberta para apurar o erro.

Soro teria sido colocado no lugar errado

No entanto, a dose aplicada nos bebês foi de 0,5 ml. De acordo com o hospital, não existe risco de reações graves e moderadas.

De acordo com a prefeitura, parte dos atendimentos do hospital são feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O município repassa cerca de R$ 1 milhão por mês para ajudar a custear os atendimentos. A prefeitura informou que vai contratar uma auditoria para apurar o caso .

Vigilância epidemiológica monitora o caso

Quanto à conduta vacinal, considerando que a vacina da hepatite B (dose zero) pode ser realizada até 30 dias do nascimento, o imunizante deve ser aplicado, assim como a vacina BCG. As duas vacinas são as primeiras que a criança recebe após o nascimento.