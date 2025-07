O que é Síndrome Nefrótica, quadro da filha de Junior Lima e Monica Benini

A filha de três anos do cantor Junior Lima e Monica Benini foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica , uma doença rara que afeta os rins . Eles publicaram um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (22), explicando o caso da criança e alertando outros pais sobre os sintomas.

"Nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força", escreveu o casal.

No vídeo, Monica diz que o diagnóstico foi dado após a suspeita de uma alergia .

— A gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. O olho dela inchava, a gente levou em médico, em alergista. — disse ela. — Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que, na verdade, a Lara estava com uma doença chamada Síndrome Nefrótica.