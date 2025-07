O que é insuficiência venosa crônica, diagnóstico que explica inchaço de Trump?

A Casa Branca anunciou, nesta quinta-feira (17), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica . A condição é caracterizada pela dificuldade das veias em transportar o sangue das pernas de volta ao coração.

De acordo com o cirurgião vascular Rafael Giacobbo, insuficiência venosa crônica (IVC) é o termo técnico usado para se referir ao problema das varizes . O quadro, considerado comum , é causado pela dilatação das veias das pernas.

— O principal fator de risco é a idade. Em pacientes com mais de 70 anos , como Donald Trump, é um problema que acaba sendo mais frequente. Pessoas que têm outros familiares que já sofreram com esse tipo de problema têm maior probabilidade de desenvolver isso. Outro fator importante é a profissão . Quando a pessoa passa muitas horas em pé ou sentada, a circulação acaba ficando sobrecarregada — explica o especialista.

Após a divulgação de fotos nas quais o presidente aparecia com os tornozelos inchados , a imprensa norte-americana levantou suspeitas. Em resposta, a porta-voz, Karoline Leavitt, afirmou que Trump decidiu tornar o diagnóstico público por transparência.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da IVC pode ser feito por cirurgião vascular, através da avaliação clínica e do uso de exames de imagem, como o ecodoppler. Giacobbo afirma que esse teste é responsável por mapear as veias doentes e serve como base para o planejamento do tratamento.