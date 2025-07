Número de mortes por influenza sobe 40% em 2025 em Santa Cruz do Sul

As mortes por influenza registraram aumento de 40% durante o inverno em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. É o que aponta o Painel de Hospitalizações de Síndrome Respiratória Aguda Grave, da Secretaria Estadual da Saúde. Até esta quarta-feira (23), foram 14 mortes por influenza este ano, contra 10 em todo o ano passado.