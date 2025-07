Morte de menino de nove anos em UPA de Rio Grande é investigada pelo MP e pela prefeitura

Joaquim Klinger teve parada cardiorrespiratória e morreu após dar entrada na UPA Cassino com crise de asma. Izabel Smich / Arquivo Pessoal

Joaquim Klinger, nove anos, morreu em 28 de maio de 2025 na unidade de pronto atendimento (UPA) do Balneário Cassino, em Rio Grande, no sul do Estado. Segundo o atestado de óbito, a causa da morte foi insuficiência respiratória e crise de asma. O caso está sendo investigado em procedimentos abertos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e pela prefeitura do município após questionamentos da mãe da criança.

Dias após o falecimento de Joca, como era conhecido, o assunto virou destaque nas redes sociais em Rio Grande e região. Cerca de duas semanas depois, a mãe do menino, Izabel de Lemos Simch, trouxe à tona a discussão sobre a possibilidade de negligência médica através da publicação de prontuários no perfil dela. A repercussão segue na cidade.

A reportagem de Zero Hora conversou com Izabel, que relatou a sua versão dos acontecimentos. No dia anterior à morte do filho, em 27 de maio, ela levou o menino a um pronto atendimento particular após ele apresentar tosse persistente desde o dia anterior. Na ocasião, ele foi diagnosticado com laringite aguda. Joaquim não foi à escola nem participou do treino de futsal naquela terça-feira.

— Não deixei ele ir à aula e ele insistiu para ir ao treino à noite, mas não permiti. Ele nunca faltava. Precisei pedir para o treinador encaminhar uma mensagem dizendo que não teria problema. Ele era extremamente disciplinado — relata a mãe.

Crise de asma

Na madrugada do dia 28, Joaquim apresentou sinais de crise de asma. Izabel acredita que o quadro pode ter sido agravado por fatores emocionais:

— Ele tinha muito medo de vento e chuva e, naquela madrugada, estava ventando muito. Comecei a conversar com ele para tentar acalmar, mas a tosse piorou — conta Izabel.

Naquele momento, enquanto a mãe permaneceu em casa com o filho de seis anos, o pai levou Joaquim à UPA Cassino. Ela permaneceu em casa buscando algum amigo ou familiar para ficar com o mais novo. Segundo Izabel, o menino saiu de casa caminhando e conversando, mas, quando ela chegou à unidade, o estado de Joca já era visivelmente mais grave.

— Quando cheguei, ele estava revirando os olhos e com dificuldade evidente para respirar — diz ela.

A família afirma que solicitou à equipe médica que Joaquim fosse entubado, mas o procedimento não foi realizado. Segundo os pais, após uma parada cardiorrespiratória, eles foram retirados da sala e, por volta das 7h15min, receberam a notícia do falecimento.

— Foi nos dito que ele poderia cansar, mas ele era saudável. Eu acredito que ele precisava ser entubado — afirma Izabel, que considera ter havido falhas na condução do atendimento.

Autoridades investigam o caso

O MPRS iniciou no dia seguinte uma apuração do caso por meio de um expediente — procedimento que pode ser instaurado sem a necessidade de denúncia formal — e segue com as investigações. O órgão não quis dar mais detalhes sobre as apurações.

A prefeitura de Rio Grande divulgou duas notas sobre o caso. A primeira, no dia seguinte ao falecimento, lamentou a morte da criança e informou a abertura de uma apuração preliminar. A segunda, em 2 de julho, comunicou a instauração de uma sindicância, com realização de oitivas para apurar a cronologia dos fatos e as decisões tomadas durante o atendimento.

De acordo com a assessoria de imprensa do município, a sindicância não tem data para ser concluída, mas "o procedimento costuma levar em torno de 45 dias para ser finalizado". As oitivas devem começar na próxima semana. Inicialmente, serão ouvidas as enfermeiras envolvidas no caso, depois os médicos e, por fim, os familiares.

Os médicos da UPA Cassino atuam por meio de uma empresa terceirizada, a MedEnf. Em nota, a companhia afirmou que "se solidariza e presta seus mais sinceros sentimentos à família e amigos" e que está "colaborando com todos os órgãos para que os fatos sejam devidamente esclarecidos". Informou ainda que o profissional envolvido no atendimento — e alvo da acusação da mãe — está atualmente trabalhando em outra cidade. O restante da equipe segue atuando normalmente.