Ministério da Saúde planeja ampliar programa Agora Tem Especialistas no RS a partir de agosto 

Alexandre Padilha (C), ministro da saúde, durante visita ao Hospital Fêmina. Renê Almeida / Agência RBS

O ministro da Saúde Alexandre Padilha esteve em Porto Alegre na noite desta sexta-feira (18) para conferir os resultados do primeiro mês do programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e poderá ser expandida para outras instituições em agosto.

A visita foi ao Hospital Fêmina, no bairro Rio Branco, instituição do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e uma das que ampliou o atendimento para o turno da noite no âmbito do programa.

De acordo com o ministro, a iniciativa já ampliou em 200% as cirurgias eletivas em todo o GHC, desde cirurgia torácica, oncológica e urgências de saúde da mulher.

A ideia agora é ampliar o programa para outros hospitais da Capital e do Interior, inclusive privados. O Agora Tem Especialistas permite que essas instituições troquem suas dívidas por atendimentos eletivos pelo SUS.

— Nós fizemos uma reunião ao longo do dia de hoje (sexta) com esses hospitais, desde o Moinhos de Vento, que já nos ajuda no programa, até Santas Casas, hospitais do Interior, para que eles entrem nesse programa de troca de dívidas. Já está aberta a adesão no site do Ministério da Saúde. A nossa expectativa é ao longo do mês de agosto, possamos assinar os primeiros contratos — disse Padilha.

Expectativa frustrada

No local, o ministro foi recebido por políticos gaúchos, comunidades indígenas e profissionais da saúde, que entregaram suas demandas ao governo federal.

O ministro não fez nenhum novo anúncio para o Estado. O secretário municipal de saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, disse, mais cedo, que pretendia pedir mais recursos ao ministério para ampliar as consultas e procedimentos de cuidados integrados.

As chamadas OCI's — Ofertas de Cuidado Integrado — fazem parte do programa e permitem que o paciente receba encaminhamento e atendimento em diversas especialidades sem precisar entrar mais de uma vez na fila do SUS.

Segundo a prefeitura, Porto Alegre tem capacidade para ampliar os atendimentos e, com isso, reduzir a fila de espera. Neste mês, o município zerou o número de pacientes que aguardavam por tratamentos oncológicos de mama e radioterapia pelo SUS. Presente no evento na noite desta sexta, Ritter acrescentou que a ideia é zerar a fila de cardiologia nos próximos dois meses.