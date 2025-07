Instituto que administrava Hospital de Viamão alega não ter dinheiro para pagar rescisões de funcionários 

Lisielle Zanchettin / Divulgação

O Instituto Maria Schmitt (Imas) está alegando não possuir recursos para o pagamento das verbas rescisórias dos 510 funcionários do Hospital de Viamão. A informação foi divulgada através de um comunicado.

Depois de um ano, o Imas deixou a administração do hospital no dia 10 de julho devido à crise financeira. As últimas semanas foram marcadas por diversos problemas envolvendo falta de itens básicos e em escalas de funcionários.

O instituto afirma que a prefeitura de Viamão havia se comprometido a arcar com os custos das rescisões trabalhistas. O Imas também alega que teve valores do contrato bloqueados devido à ordem judicial protocolada a pedido do município.

"Fomos surpreendidos pela retirada do compromisso anteriormente assumido, além do bloqueio judicial dos recursos destinados ao IMAS. Em virtude dessa situação, o Instituto não dispõe de recursos para a quitação das rescisões", diz o comunicado.

A nota diz ainda que o município de Viamão é "responsável de forma subsidiária pelos compromissos assumidos pelo Imas".

Nova gestão

Ainda conforme a prefeitura, o bloqueio das contas foi necessário para que os recursos fossem destinados ao pagamento das dívidas. A nota do município afirma que a "tentativa de imputar a responsabilidade é uma distorção grosseira dos fatos e será tratada judicialmente".

Desde a noite de quinta-feira (10), a gestão do Hospital de Viamão está sob responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde, o InSaúde, de São Paulo, que já administra a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

De acordo com a secretária de Saúde de Viamão, Michele Galvão, mais de 95% dos colaboradores foram mantidos e outros 150 foram contratados para reforçar os atendimentos.