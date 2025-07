Hospitais universitários do RS terão mutirão de cirurgias eletivas no próximo final de semana

Padilha, de branco, esteve com o presidente do GHC (D), Gilberto Barichello. Voltaire Santos / GHC

Os hospitais universitários de Santa Maria, Pelotas e Rio Grande irão realizar mutirão de cirurgias eletivas no próximo sábado (5). A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde e faz parte do programa Agora Tem Especialistas. A ação busca diminuir o tempo de espera das filas do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Gilberto Barichello, todas as salas cirúrgicas das instituições serão destinadas para a ação.

— O mutirão começa às 6h de sábado e termina às 19h. Essa ação veio para ficar em todos os hospitais públicos que continuarão atendendo à noite e aos sábados, a partir da semana que vem — explicou.

Leia Mais Com novo turno a partir desta segunda, GHC prevê realizar 14 mil cirurgias eletivas dentro de um ano em seus quatro hospitais

Além do Rio Grande do Sul, o mutirão de cirurgias eletivas será realizado em outros 42 hospitais universitários do Brasil. Outras instituições públicas de saúde também irão fazer parte.

O ministro da saúde, Alexandre Padilha, também anunciou a contratação de 150 carretas de saúde, que farão pequenas cirurgias, biópsias, exames e consultas. A promessa é de que o Rio Grande do Sul também seja contemplado.

Outra novidade é o credenciamento de hospitais privados e filantrópicos para o Agora Tem Especialistas. O edital deve ser aberto na próxima segunda-feira (7). Segundo o MS, instituições que possuem capacidade de atenderem a fila de espera do SUS podem se inscrever.