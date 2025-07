Filas de consultas e exames diminuem, mas 198 mil aguardam atendimento pelo SUS na Capital 

Redução é de 1,35% na busca por atendimento. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em meio ao cenário de superlotação em hospitais e emergências, o número de pessoas que aguardam por consultas e exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Alegre teve uma pequena redução nos primeiros seis meses de 2025.

De acordo com dados de junho da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a média de redução é de 1,35% na comparação com janeiro. No entanto, a espera por atendimento pode ultrapassar os cinco anos.

A maior fila é para consultas. São 198 mil pedidos em aberto. Os dados levam em conta consultas médicas e odontológicas. Em janeiro, eram 201 mil, uma redução de 1,55%. Desse total, 16,4 mil são pacientes de fora da Capital.

Em relação aos exames, são 159 mil solicitações. Na comparação com o início do ano, a diminuição é 1,14%. Mas, os dados do ano passado apontam aumento de 56% no total.

De acordo com o diretor da Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Jorge Osório, a redução é vista pela primeira vez após meses de aumento na fila de espera.

— Embora ainda possa parecer pouco, é uma boa notícia porque nos últimos meses vínhamos com sucessivos aumentos na fila de espera, principalmente no final de 2024 e início deste ano. Agora, conseguimos estabilizar e reduzir. Entre as ações que ajudaram no resultado está a qualificação do atendimento na atenção primária e aumento de oferta na operação inverno — explicou.

Oftalmologia com maior demanda há quatro anos

O setor de oftalmologia apresenta a maior demanda para consultas há quatro anos. São 14 tipos de especialidades de oftalmologia que se somadas, contabilizam mais de 41 mil pedidos.

A espera por um oftalmologista é vista com grande atenção pelo município. Ainda conforme o diretor da Regulação, Jorge Osório, mais consultas devem ser ofertadas com auxílio do programa Ofertas de Cuidados Integrados, do Ministério da Saúde.

Na sequência, estão consultas com especialistas de prótese dentária geral, neurologia, urologia e nutrição adulto.

57 mil pedidos para raio-x

Em relação aos exames, a radiografia simples possui a maior fila de espera. São 57,6 mil pedidos para o raio-x. Os exames de colonoscopia, tomografia, ultrassonografia transvaginal e raio-x odontológico extrabucal também estão entre as maiores demandas.