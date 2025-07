Estudo preliminar revela substância que pode superar Ozempic e Mounjaro

Conforme dados publicados pela revista científica The Lancet em 20 de junho, a molécula que simula a ação dos hormônios GLP-1 e amilina pode proporcionar uma redução acima de 24% do peso corporal em um período de 36 semanas.

A tirzepatida, substância do Mounjaro que simula os hormônios GIP e GLP-1 é a que mais se aproxima dos resultados da amicretina, com média de redução de 20% do peso em 36 semanas. Já a semaglutida, substância do Ozempic e do Wegovy, tem uma média de redução de 17% do peso em 68 semanas.