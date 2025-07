Estoque de leite materno do Hospital Universitário da Furg está em nível crítico

O Banco de Leite Materno do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg) está com os estoques em nível crítico e precisa urgentemente de doações de leite materno. A unidade é referência para 22 municípios da região Sul e, segundo a coordenação, as baixas temperaturas contribuíram para a redução nas doações nas últimas semanas.