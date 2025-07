Região Metropolitana Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Empresa de São Paulo assume gestão do Hospital de Viamão

Instituto já atua na UPA do município. De acordo com a prefeitura, as cirurgias eletivas serão retomadas com a troca de administração