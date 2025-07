Descubra os chás que te ajudam a emagrecer

13 chás capazes de ajudar no emagrecimento

1. Chá de dente-de-leão

2. Chá de hibisco

Segundo a Dra. Vanessa Suemy Fujihara Alonso, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são um destaque do hibisco .

3. Chá de canela

4. Chá de gengibre

5. Chá de boldo-do-chile

6. Chá de cavalinha

7. Chá de alecrim

8. Chá de folhas de amora

De acordo com o estudo The Neuroprotective Effects of Primary Functional Components Mulberry Leaf Extract in Diabetes-Induced Oxidative Stress and Inflammation, publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, o extrato da folha da amora, por exemplo, demonstrou aumentar a atividade das enzimas antioxidantes.