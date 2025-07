Cópia de: 5 chás e alimentos que ajudam a desintoxicar o fígado

Chá de boldo é uma das alternativas para desintoxicar o fígado. Pixel-Shot / stock.adobe.com

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado causando alterações leves, moderadas ou graves e podem levar à morte. Só no Brasil, estima-se que uma em cada 33 mortes é causada por alguma doença no fígado, segundo um levantamento de pesquisadores mineiros publicado no britânico The Lancet Regional Health.

O grande problema é que as doenças no órgão nem sempre apresentam sintomas claros, sendo, portanto, muitas vezes, silenciosas. Confira a seguir quais são as causas da hepatite, os sintomas e os alimentos que ajudam a desintoxicar o fígado.

Quais são as causas da hepatite?

Sandra Chagas, cirurgiã-dentista especialista em saúde integrativa, explica que, quando o vírus da hepatite entra no corpo, ele se dirige ao fígado, infectando suas células.

Cada tipo de vírus tem um modo de transmissão e uma maneira específica de infectar as células hepáticas:

Hepatite A : transmitida por água ou alimentos contaminados;

: transmitida por água ou alimentos contaminados; Hepatite B : transmitida por sangue infectado ou relações sexuais;

: transmitida por sangue infectado ou relações sexuais; Hepatite C : transmitida por sangue infectado;

: transmitida por sangue infectado; Hepatite D : acomete apenas em pessoas já infectadas com a hepatite B;

: acomete apenas em pessoas já infectadas com a hepatite B; Hepatite E: transmitida por água contaminada.

Quais são os sintomas de fígado inflamado?

De acordo com a cirurgiã-dentista, os principais sinais de um fígado inflamado são:

Fadiga;

Náuseas;

Vômitos;

Dor abdominal;

Distensão abdominal;

Icterícia.

— A maioria dos sintomas nem sempre tem uma causa aparente, mas, se você sente algum desses com frequência, seu fígado pode estar dando sinais de inflamação ou intoxicação. Por isso, é importante fazer a limpeza do fígado com frequência — diz a especialista.

Como desintoxicar o fígado

Como a hepatite acomete o fígado, é de extrema importância fazer uma limpeza do órgão para prevenir e tratar as doenças hepáticas. Para isso, Chagas sugere:

1. Chá de boldo

O chá de boldo é conhecido pelas propriedades desintoxicantes, que ajudam a eliminar toxinas acumuladas no fígado, promovendo a sua limpeza.

— A boldina, um dos compostos ativos presentes no boldo, estimula a produção de bile. A bile é essencial para a digestão e absorção de gorduras, além de ajudar na eliminação de substâncias tóxicas — explica a cirurgiã-dentista.

2. Alcachofra

A alcachofra é uma planta com diversos benefícios à saúde, especialmente em relação ao fígado. Ela tem sido usada tradicionalmente na medicina natural para tratar problemas hepáticos e digestivos.

— A alcachofra contém cinarina, um composto que estimula a produção de bile e ajuda a reduzir os níveis de colesterol do sangue. Além disso, é uma planta rica em antioxidantes, como a silimarina e os flavonoides, que ajudam a proteger as células hepáticas contra os danos causados pelos radicais livres — diz Sandra Chagas.

3. Silimarina

A silimarina se trata de um composto extraído das sementes do cardo-mariano, que inclui silibina, silicristina e silidianina. A silimarina atua como uma barreira contra várias toxinas capazes de danificar o fígado, incluindo álcool, medicamentos e substâncias químicas tóxicas.

Outro benefício da silimarina é que ela ajuda a prevenir a formação de fibrose, uma condição em que o tecido hepático normal é substituído por tecido cicatricial, o que pode levar à cirrose.

4. Alecrim

O alecrim é uma erva aromática amplamente utilizada tanto na culinária quanto na medicina tradicional.

— Ele é rico em compostos antioxidantes, possui propriedades anti-inflamatórias, facilita a digestão e estimula a produção de bile. Além disso, pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e seu consumo regular reduz o estresse oxidativo no fígado — detalha a doutora.

5. Cúrcuma

Por fim, a cúrcuma é uma especiaria que faz muito bem para a saúde do fígado. Seu principal componente ativo é a curcumina, um poderoso antioxidante que ajudar a desintoxicar o fígado.