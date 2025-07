Do outro lado da ponte móvel do Guaíba, saindo do centro Porto Alegre, a Ilha do Pavão é a porta de entrada do bairro Arquipélago. É lá que fica a única das 14 unidades básicas de saúde (UBS) destruídas pela enchente em Porto Alegre que não será reconstruída. A prefeitura justifica a decisão com base na redução do número de atendimentos após a saída de moradores da região.