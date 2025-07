Número de casos e mortes por gripe em 2025 no RS já é maior do que na pandemia de H1N1; vacinação patina

Em 2025, até o dia 22 de julho, 2.795 pessoas foram internadas e 451 morreram por infecção respiratória. Renan Mattos / Agencia RBS

Em 2025, o Rio Grande do Sul registrou o maior número de hospitalizações e mortes por influenza desde o início da série histórica, iniciada após a pandemia de H1N1. Em comparação ao ano de 2011, quando começou a contabilização dos dados, o Estado teve um aumento de 3.121% nos óbitos e 946% nas internações.

Casos e mortes em 2011: 267 hospitalizações e 14 óbitos

O maior quantitativo havia sido observado em 2024, mas foi superado. De um ano para o outro, o aumento foi de 20% em casos e de 56% em mortes.

Casos e mortes em 2024: 2.328 hospitalizações e 289 óbitos

No entanto, além da influenza, outros vírus têm influenciado no aumento de diagnósticos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). De acordo com a farmacêutica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) Renata Mondinid, desde o início da ampliação do monitoramento, após a pandemia de H1N1, o Rio Grande do Sul aumentou a capacidade e a velocidade de análise, tornando possível verificar quais agentes que estão motivando casos de doenças respiratórias e impactando o sistema de saúde.

Internações e óbitos por SRAG no RS

O Painel de Hospitalizações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, mostra que, apenas em 2025, já foram registrados 11.895 hospitalizações por infecções respiratórias.

Um agente que chama atenção é o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável por 2.899 internações e 39 óbitos no território gaúcho. Sua prevalência é observada entre crianças, especialmente entre aquelas menores de um ano. Bebês compõem seis das mortes e 2.075 hospitalizações.

Conforme Rafaela Mafaciolli, infectologista da Santa Casa de Porto Alegre, esse vírus pode exacerbar quadros de doenças respiratórias crônicas, como a asma, e é a principal causa de internações por pneumonia viral entre crianças. O médico Vilmar Fontanive Junior, pneumologista do Hospital Conceição, aponta o VSR como uma das principais causas para inflamação das vias aéreas nos pulmões, a chamada bronquiolite.

No entanto, apesar de menor, o agente também pode ter repercussões em adultos, explica a epidemiologista Ivana Varella, do Grupo Hospitalar Conceição:

— Ele é o maior responsável por essa carga de hospitalizações por doença respiratória em crianças, principalmente abaixo de cinco anos. Ele tende também a atingir adultos idosos, mas não representa uma carga tão importante quanto em crianças. O vírus realmente impacta muito o sistema de saúde em termos de hospitalização e necessidade de UTI — destaca.

O vírus influenza é uma das principais causas de hospitalização entre adultos, especialmente na faixa etária com mais de 60 anos. Das 2.795 hospitalizações e dos 451 óbitos contabilizados em 2025, 1.631 e 350, respectivamente, foi entre este grupo. Da taxa de internados, cerca de 81% foi entre pessoas não vacinadas. Entre as mortes, 77%.

E o covid-19?

Já o covid-19 foi responsável por 376 casos de complicação no Rio Grande do Sul:

— O covid está tendo uma pequena parcela nesse período de internações, casos graves e óbitos. Principalmente porque a gente tem uma cobertura vacinal ainda bem estabelecida e de herança da pandemia ainda — diz Vilmar.

Possíveis motivos para esse aumento

Os fatores que levaram a esse cenário ainda precisam ser melhor estudados. Contudo, especialistas elencam pontos que podem ter contribuído para o aumento de casos.

Baixa adesão da vacinação

Com relação à influenza, a baixa adesão à vacinação é considerado o grande agravante. A cobertura entre os grupos prioritários segue muito abaixo da meta de 90%. Até o momento, apenas 49,4% receberam a dose anual.

Crianças (de seis meses a seis anos): 39,5%

Idosos (60 anos ou mais): 53,2%

Gestantes: 29,8%

Tendo em perspectiva os números, a infectologista Rafaela Mafaciolli afirma:

— A vacina não previne a doença, ela protege que a gente apresente formas graves. Pelo fato dessa baixa adesão, estamos vendo muito mais pacientes apresentando essa forma grave. Então, pode ser uma característica. As pessoas precisam voltar a se vacinar como elas faziam antes. Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que enfatizar — observa a médica.

Além da prevenção dos casos graves, a vacinação evita a sobrecarga no sistema de saúde e a circulação do vírus.

Sazonalidade

Outro aspecto que deve ser levado em consideração, conforme os especialistas, é a sazonalidade. Durante o período do outono e do inverno no Rio Grande do Sul, é esperada uma maior circulação dos vírus respiratórios por conta do clima da região.

Rafaela Mafaciolli explica que as condições ambientais favorecem a sobrevivência e a transmissão do vírus. Além disso, nesse período, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas e em ambientes fechados, com pouca ventilação.

Cepas mais virulentas

Considerando o vírus influenza e as mutações constantes que sofre, o médico Vilmar Fontanive Junior, pneumologista do Hospital Conceição, pontua que o agente está conseguindo infectar e se espalhar com mais facilidade:

— A gente está tendo circulação de cepas de influenza mais virulentas, onde se destacam principalmente a influenza A, especialmente os subtipos do H1N1 e o H3N2. Eles têm um potencial de gerar casos mais graves, sobretudo nos pacientes na população mais idosa — reforça.

Ampliação do monitoramento

Os médicos consultados por Zero Hora ponderam que os números também podem estar mais expressivos porque mais diagnósticos estão sendo feitos. Depois da pandemia de covid-19, houve avanços na vigilância das síndromes respiratórias por parte dos serviços de saúde.

— Começamos a detectar mais e a fazer mais testes. Cada vez mais os testes estão tendo resultados mais rápidos e melhores. Também, estão conseguindo diferenciar (os vírus), por exemplo, o vírus sincicial respiratório, da influenza e do covid-19 — diz a infectologista Rafaela.

De acordo com Vilmar Fontanive Junior, este é considerado um fator positivo observado ao longo dos últimos anos:

— Isso foi uma "herança boa" da pandemia do coronavírus, que foi o aprimoramento da testagem e das notificações dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, isso gera um aumento nos casos por mais diagnóstico e mais notificação — reflete.

Quando buscar atendimento médico?

De acordo com Anne Paola Gallas Duarte, médica da emergência clínica do Hospital Mãe de Deus, ao perceber sintomas como febre, tosse persistente e dificuldade para respirar a pessoa deve procurar atendimento médico o quanto antes para evitar que o quadro se agrave.

Quando o desconforto fica muito intenso e os sinais de alerta preocupantes, é necessário buscar ajuda rapidamente, atendimento oferecido apenas em uma emergência.

Sinais de alerta

Anne Paola Gallas Duarte aponta que a pessoa com sintomas respiratórios deve estar atenta aos chamamos sinais de alerta:

Febre persistente

Piora do quadro de tosse

Percepção de chiado no peito

Muito cansaço

Sensação de falta de ar

Aperto no peito

Mal estar intenso

Tontura

Dificuldade para hidratar-se (por conta de vômitos, por exemplo)

Sonolência (especialmente em idosos)

Em crianças, também é importante cuidar os sinais de desconforto respiratório, como o batimento de asa do nariz (dilatação das narinas ao respirar), a tiragem intercostal (aprofundamento dos espaços entre as costelas durante a inspiração), a cianose (coloração azulada ou acinzentada da pele), além da desidratação.

A médica reforça ainda o cuidado com os pacientes com doenças crônicas, já que eles podem apresentar descompensação de sua doença prévia, como diabetes ou cardiopatia, por exemplo, também precisando de avaliação.

Onde buscar emergências em Porto Alegre

Hospitais

Hospital Mãe de Deus

Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)

Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2) Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília

Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria

Hospital Restinga e Extremo Sul:

Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga

Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria

Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre

Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico

Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor

Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico

Hospital Criança Conceição

Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor

Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atende pacientes de zero até menores de 14 anos

Hospital Vila Nova

Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova

Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Av. Independência, 155 - Centro Histórico Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia)

Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência

Hospital São Lucas da PUCRS

Endereço: Avenida Ipiranga, 6690

Avenida Ipiranga, 6690 Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Av. Independência, 661 - Bairro Independência segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças

Hospital Ernesto Dornelles

Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Praia de Belas (Térreo)

Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Praia de Belas (Térreo) Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Moinhos de Vento

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)

Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica) Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência

Hospital DoctorClin Porto Alegre

Endereço: Rua Vicente da Fontoura, 1470 - Bairro Santana

Rua Vicente da Fontoura, 1470 - Bairro Santana Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Divina

Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata

Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS)

Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus

Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus

Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul

Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza

Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro

Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar

Endereço: Rua Jerônimo Zelmanovitz, 1 - Bairro São Sebastião

Rua Jerônimo Zelmanovitz, 1 - Bairro São Sebastião Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Atendimentos particulares

Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica

Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco

Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados.

7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados. Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade.

