Automedicação pode piorar doenças respiratórias?

É preciso ter cuidado com a automedicação nos quadros de doenças respiratórias. Administrar remédios — como anti-inflamatórios, corticoides e antibióticos — por conta própria gera o risco de mascarar os sintomas de alguma doença mais grave e de retardar o diagnóstico — e, consequentemente, agravar a condição, segundo os médicos.

No caso de doenças leves, como resfriado ou rinite, com sintomas como garganta irritada ou nariz congestionado, o automanejo com antialérgicos e congestionantes não configura um problema, explica Adalberto Rubin, chefe do serviço de Pneumologia da Santa Casa de Porto Alegre — as emergências, aliás, estão sobrecarregadas neste momento, sem capacidade de atender a casos leves.

Quando o uso escala, porém, a automedicação pode se tornar prejudicial. Além disso, em alguns casos, um resfriado pode ser a porta de entrada para uma infecção mais grave, causada por bactéria.

— Se você está com uma pneumonia, e você não dá muita atenção, vai tomando analgésico em casa, antitérmico, por conta própria, isso pode retardar o diagnóstico — alerta.

A automedicação piora doenças respiratórias?

Em alguns casos, a automedicação, sobretudo com corticoides, pode piorar doenças respiratórias, conforme Samanta Madeira de Oliveira, pneumologista do Hospital Mãe de Deus.

— Vai reduzir a ação do sistema imunológico. Então, se eu estou com um gérmen ali que vai ser mais resistente, meu organismo vai acabar perdendo essa defesa, e pode acontecer a piora e a evolução para uma pneumonia leve ou até mesmo grave — explica.

Há, ainda, casos em que um remédio não é indicado para determinada doença — como os anti-inflamatórios no caso da dengue —, o que pode resultar em efeitos adversos e piora, a depender do quadro, complementa Caroline Freiesleben, pneumologista do Hospital São Lucas da PUCRS.

Além disso, a automedicação pode agravar crises em casos como asma ou bronquite crônica, já que os pacientes são intolerantes a alguns tipos de anti-inflamatórios.

Os remédios mais comuns

Os antibióticos e os corticoides estão entre as principais medicações tomadas por conta própria, mas não deveriam ser ingeridos sem prescrição médica, conforme os especialistas.

A automedicação com corticoides pode ser perigosa, pois os remédios têm indicações específicas. O uso não deve ser indiscriminado — mas acaba sendo comum, por exemplo, por asmáticos. Contudo, a longo prazo, gera uma série de efeitos colaterais: aumento da glicose e da pressão, risco de catarata, osteoporose e diabetes, diminuição da imunidade, entre outros.

— O problema é que, no Brasil, os corticoides são vendidos em qualquer farmácia. Coisa que, nos Estados Unidos e na Europa, não existe, só se houver receita. Então, isso pode ocorrer e realmente traz, muitas vezes, problemas bem complexos — alerta Rubin.

No caso dos antibióticos, com o passar do tempo, as pessoas podem desenvolver resistência. O uso recorrente da azitromicina acabou prejudicando tratamentos de doenças mais simples, ao diminuir a resposta a um tratamento que seria mais curto, lembra Samanta.

O uso de anti-inflamatórios em caso de dor ou coriza também é comum. Por serem remédios mais potentes do que os analgésicos, também devem ser ingeridos apenas sob orientação, devido aos efeitos colaterais — problemas hematológicos, alterações de plaquetas, de trato digestivo, renais, além de alergia, frisa Rubin. Pacientes com febre não podem descartar um quadro de dengue antes de utilizar anti-inflamatórios, devido aos riscos.

As doenças mais afetadas

As doenças respiratórias que mais sofrem os efeitos da automedicação são as infecções, principalmente as virais, segundo Caroline Freiesleben, médica do HSL. Muitas pessoas utilizam antibióticos quando, na realidade, têm uma infecção viral que deveria ser tratada com remédios para os sintomas ou têm uma alergia ou alguma doença crônica não diagnosticada.

O contrário também é válido: em alguns casos, o paciente precisaria de antibiótico ou medicamento controlado, mas utiliza somente analgésicos ou antitérmicos, conforme o chefe do serviço de Pneumologia da Santa Casa. Além disso, o uso de prednisona impacta as infecções respiratórias bacterianas, acrescenta Samanta, pneumologista do HMD.

No caso de doenças crônicas como asma, enfisema pulmonar e bronquite, o paciente costuma tomar, por conta própria, algum remédio que alivia os sintomas — mas esses voltam quando ele para a medicação.

Sintomas persistentes

Se há sintomas que duram mais de sete ou 10 dias, deve-se procurar atendimento médico, salienta Caroline. Tosse persistente deve ser investigada, pois pode ser sinal de alguma condição mais grave, embora muitas pessoas acreditem se tratar de quadro alérgico.

Se há sinais de gravidade, como uma febre alta que dura mais de 24 ou 48 horas, somente tomar antitérmico não é a solução, sendo necessário procurar atendimento, pois um remédio mais forte pode ser necessário, frisa Rubin. Nesta época do ano, é preciso redobrar os cuidados, principalmente em relação a crianças e idosos.

— E não adiar os diagnósticos, porque às vezes o tempo é muito importante nessas situações — alerta Caroline.

Samanta alerta que a automedicação leva muitos pacientes a perder o período de testagem, principalmente para influenza, e de indicação da medicação, que tem maior eficácia dentro das primeiras 48 horas de sintomas.

Quando buscar atendimento médico?

De acordo com Anne Paola Gallas Duarte, médica da emergência clínica do Hospital Mãe de Deus, ao perceber sintomas como febre, tosse persistente e dificuldade para respirar a pessoa deve procurar atendimento médico o quanto antes para evitar que o quadro se agrave.

Quando o desconforto fica muito intenso e os sinais de alerta preocupantes, é necessário buscar ajuda rapidamente, atendimento oferecido apenas em uma emergência.

Sinais de alerta

Anne Paola Gallas Duarte aponta que a pessoa com sintomas respiratórios deve estar atenta aos chamamos sinais de alerta:

Febre persistente

Piora do quadro de tosse

Percepção de chiado no peito

Muito cansaço

Sensação de falta de ar

Aperto no peito

Mal estar intenso

Tontura

Dificuldade para hidratar-se (por conta de vômitos, por exemplo)

Sonolência (especialmente em idosos)

Em crianças, também é importante cuidar os sinais de desconforto respiratório, como o batimento de asa do nariz (dilatação das narinas ao respirar), a tiragem intercostal (aprofundamento dos espaços entre as costelas durante a inspiração), a cianose (coloração azulada ou acinzentada da pele), além da desidratação.

A médica reforça ainda o cuidado com os pacientes com doenças crônicas, já que eles podem apresentar descompensação de sua doença prévia, como diabetes ou cardiopatia, por exemplo, também precisando de avaliação.

Onde buscar emergências em Porto Alegre

Hospitais

Hospital Mãe de Deus

Endereço: Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2)

Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus (Acesso 2) Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília

Rua Ramiro Barcelos, 2350 / Av. Protásio Alves, 211 (Bloco B) - Bairro Santa Cecília Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende clínica médica e pediatria

Hospital Restinga e Extremo Sul:

Endereço: Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga

Estrada João Antônio da Silveira, 3330 - Bairro Restinga Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência atende especialidade clínico adulto e pediatria

Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre

Endereço: Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico

Rua Professor Annes Dias, 295 - Bairro Centro Histórico Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Emergência aberta para atender clínica médica geral

Hospital Nossa Senhora da Conceição

Endereço: Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor

Av. Francisco Trein, 596 - Bairro Cristo Redentor Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento adulto e pediátrico

Hospital Criança Conceição

Endereço: Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor

Rua Álvares Cabral, 653 - Bairro Cristo Redentor Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital geral pediátrico, atendendo pacientes de zero até menores de 14 anos

Hospital Vila Nova

Endereço: Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova

Rua Catarino Andreata, 155 - Bairro Vila Nova Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Dom Vicente Scherer (Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre)

Endereço: Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Av. Independência, 155 - Centro Histórico Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto na emergência

Hospital Santo Antônio (Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia)

Endereço: Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico

Rua Sarmento Leite, 77, ou Av. Independência, 155 - Centro Histórico Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares ou de convênios. Oferece atendimento clínico geral pediátrico na emergência

Hospital São Lucas da PUCRS

Endereço: Avenida Ipiranga, 6690

Avenida Ipiranga, 6690 Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Endereço: Av. Independência, 661 - Bairro Independência Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

Av. Independência, 661 - Bairro Independência segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Hospital com atendimento de emergência para crianças

Hospital Ernesto Dornelles

Endereço: Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Praia de Belas (Térreo)

Av. Ipiranga, 1801 - Bairro Praia de Belas (Térreo) Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particular e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência

Hospital Moinhos de Vento

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica)

Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Moinhos de Vento (Bloco C - emergência adulto) / (Bloco A - emergência pediátrica) Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral adulto e pediátrico na emergência

Hospital DoctorClin Porto Alegre

Endereço: Rua Vicente da Fontoura, 1470 - Bairro Santana

Rua Vicente da Fontoura, 1470 - Bairro Santana Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particulares e de convênios. Oferece atendimento clínico geral na emergência.

Hospital Divina

Endereço: Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata

Rua da Gruta, 145 - Bairro Cascata Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: Pacientes particulares ou de convênios. Atende pacientes acima de 12 anos na área clínica geral.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS)

Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus

Endereço: Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus

Rua Bom Jesus, 410 - Bairro Bom Jesus Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul

Endereço: Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza

Rua Prof. Manoel Lobato, 151 - Bairro Santa Tereza Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro

Estrada João de Oliveira Remião, 5110, parada 12 - Bairro Lomba do Pinheiro Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar

Endereço: Rua Jerônimo Zelmanovitz, 1 - Bairro São Sebastião

Rua Jerônimo Zelmanovitz, 1 - Bairro São Sebastião Horário de atendimento: segunda a domingo, 24h

segunda a domingo, 24h Perfil de atendimento: pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendimentos para crianças e adultos

Atendimentos particulares

Pronto Socorro Cruz Azul: Traumatologia e Clínica Médica

Endereço: Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco

Rua Mostardeiro, 233 – Rio Branco Horário de atendimento: 7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados.

7h30min às 21h30min de segunda a domingo inclusive feriados. Perfil de atendimento: pacientes particulares e de convênio. Pronto atendimento clínico de baixa e média complexidade.

