Após demissão, mais de 600 funcionários do HPS de Canoas não receberam salário e verbas rescisórias

Os 603 funcionários do Hospital de Pronto Socorro de Canoas ainda não receberam o salário referente ao mês de junho e nem as verbas rescisórias. Os funcionários foram avisados do desligamento no dia 4 de junho, após a prefeitura extinguir o termo de colaboração com o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS).

A responsabilidade dos pagamentos era do IAHCS, mas o secretário de Saúde de Canoas, Marcelo Reis, garantiu que o município iria repassar todos os valores para o pagamento dos salários e das rescisões.

Conforme o presidente do Sindisaúde-RS, Júlio Jesien, o município se comprometeu em quitar a última folha salarial na sexta-feira (11). No entanto, isso não ocorreu.

— A prefeitura garantiu que até sexta-feira seria pago o salário. Mas, depois avisaram que poderia entrar só nesta segunda-feira (14), o que também não aconteceu. A situação está bem delicada.

A Secretaria de Saúde de Canoas alega que o IAHCS demorou para enviar as informações para o pagamento e que o material recebido apresentava inconsistências. Os dados foram revisados e a nova previsão é para que o pagamento do salário seja realizado nesta terça-feira (15). Ainda não há previsão para depósito das rescisões.

Enquanto isso, os funcionários vivem um cenário de incerteza e angústia a cada nova previsão. Técnica de enfermagem há seis anos, Ivanira Steinmetz, 38 anos, relata que ela e os colegas se sentem desamparados.

— Não são só 603 funcionários, são famílias. Nós íamos trabalhar porque temos família, filhos e compromissos que assumimos. É uma questão de respeito com o funcionário. Só queremos que paguem o que é nosso por direito.

Outro ponto abordado pela técnica de enfermagem é que os funcionários seguem com a carteira assinada junto ao IAHCS. Com isso, não é possível dar andamento para o pedido de seguro-desemprego, por exemplo. Essa situação está sendo tratada junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4).

Segundo o diretor administrativo do IAHCS, Marcelo Elísio, os funcionários serão devidamente desligados com apoio do TRT-4, mas não há prazo para isso. Um novo encontro está marcado para o dia 28 de julho.

Nota da Prefeitura de Canoas na íntegra:

A Prefeitura de Canoas informa que a Secretaria Municipal da Saúde finalizou a análise na tarde de sexta-feira (11), e a Secretaria Municipal da Fazenda validou nesta segunda-feira (14), da lista de trabalhadores encaminhada pelo Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS) para o Município para o pagamento da última folha salarial daqueles que atuavam no Hospital de Pronto Socorro (HPSC). Assim como ocorrido na primeira ocasião, a lista repassada ao Município pela empresa, no final da semana passada, apresentava inconsistências que impediam a continuidade do processo. A secretaria já deu encaminhamento ao pagamento destes salários junto à instituição bancária, o que deverá ocorrer ainda nesta terça-feira (15).

A Prefeitura reitera novamente que o Município não é empregador dos profissionais contratados pelo IAHCS, e este pagamento de salários será descontado no ajuste final do contrato com a empresa. O Termo de Colaboração nº 002/2023, firmado pelo Município de Canoas com o IAHCS para a realização, pela empresa, da gestão do HPSC, teve sua vigência regularmente encerrada no dia 27 de março de 2025, e o término foi oficialmente notificado em duas oportunidades, nos dias 4 de junho e 16 de junho, seguindo-se todas as formalidades legais exigidas pelo Poder Judiciário. No artigo 42, inciso XX, da Lei nº 13.019/2014, está determinada a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração, afastando-se qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública por eventual inadimplemento da entidade.

O próprio Termo de Colaboração nº 002/2023 dispõe, em sua Cláusula Nona, item 9.2.10, que o IAHCS deve “responsabilizar-se pelo pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Colaboração”, e o plano de trabalho do termo, em seu item 6, determinava que o IAHCS deveria constituir e manter fundo financeiro específico para custear verbas rescisórias, 13º salário e férias dos trabalhadores vinculados à execução da parceria. Solicitada pelo Município a apresentar este fundo e o valor em conta, a empresa não o fez.